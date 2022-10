Predseda Národnej rady SR Boris Kollár a minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak navštívili v sobotu (15. 10.) Rimavskú Sobotu, kde vzbudili pozornosť svojím príchodom vrtuľníkom. V meste sa stretli s primátorom Jozefom Šimkom, ktorý mu šéfuje už od roku 2010 a kandiduje aj v nadchádzajúcich voľbách. Šimko nedávno vstúpil do poslaneckého klubu Sme rodina.

„15. október 2022 sa zapíše do dejín mesta Rimavská Sobota! Dnešná návšteva predsedu NR SR Borisa Kollára, ako aj ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka znamenala veľmi dôležitý míľnik v histórii nášho mesta,“ napísal na sociálnej sieti Šimko v súvislosti s návštevou politikov.

Ako ďalej informoval, po prílete na futbalový štadión oboch prijal na radnici mesta, kde sa po krátkych priateľských slovách presunuli do mestskej záhrady na Deň s rodinou. Tu spoločne rozdávali keksíky pre deti. Šimko z návštevy Kollára uverejnil aj fotografie, kde je predseda parlamentu zachytený po prílete vrtuľníkom. V tejto súvislosti sme poprosili o stanovisko predsedu parlamentu Borisa Kollára. REAKCIU KOLLÁRA SI PREČÍTAJTE V NAŠEJ GALÉRII!

Nevšedný spôsob prepravy vrtuľníkom sa nepozdáva lídrovi SNS Andrejovi Dankovi, ktorý to rovno označil za papalášizmus. „Je to bezprecedentný papalášizmus, keď predseda parlamentu použije vrtuľník na politickú akciu svojej politickej strany a podporu svojho kandidáta. V histórii slovenského parlamentarizmu takýto prípad neexistuje,“ píšu vo svojej reakcii na Kollára národniari. Danko zároveň vyzval Kollára, aby bezodkladne uhradil účet za let vrtuľníkom ministerstva vnútra do Rimavskej Soboty.

"Môžeme potvrdiť, že predseda Národnej rady SR použil na prepravu vrtuľník Leteckého útvaru MV SR (LÚ MV SR). Uvedenú prepravu neschvaľuje ministerstvo vnútra, na základe uznesenia vlády SR je to Kancelária predsedu parlamentu," vysvetlila pre náš denník hovorkyňa Ministerstva vnútra SR Zuzana Eliášová. "Faktom zároveň je, že prezidentka, predseda parlamentu a predseda vlády majú automaticky nárok na prepravu dopravným prostriedkom LÚ MV SR. Ministerstvo vnútra zároveň vyzýva všetkých aj vzhľadom na fakt, že LÚ MV SR má k dispozícii jeden vrtuľník schopný zabezpečovať činnosti útvarov, kedy vrtuľník slúži na záchranu životov, zdravia a ochranu majetkov (keďže ÚVO bráni nákupu nových vrtuľníkov), aby dôkladne zvažovali účel použitia a využívali ho len v odôvodnených prípadoch," uviedla ďalej Eliášová. "Čo sa týka nákladov na spomínaný let, tie sú hradené z rozpočtovej kapitoly rezortu vnútra," informovala na záver.

„Predpokladám, že nemal na to nejaký vážny dôvod, tak sa to dá vnímať ako minimálne nerozumné v tomto čase prevážať sa do Rimavskej Soboty na vrtuľníku,“ myslí si politológ Jozef Lenč. „Je to papalášizmus a nerozumné v čase, keď sa hovorí o kríze a inflácii, aby politici brauzovali po Slovensku na vrtuľníku,“ myslí si odborník. Ako ďalej upozorňuje, politik nemôže z pozície funkcie zneužívať štátnu letku na to, aby išiel podporiť kandidáta v komunálnych voľbách.

PAPALÁŠIZMUS? Predseda Národnej rady SR Boris Kollár mal v sobotu (15. 10.) pracovný program na juhu Slovenska. Spolu s ministrom práce a svojím straníckym kolegom Milanom Krajniakom prileteli vrtuľníkom. Zdroj: facebook/jozef šimko

Nejde o prvý prípad, keď Kollárovi vyčítali papalášizmus. V októbri 2020, v čase zákazu vychádzania počas pandémie koronavírusu, viezol v štátnej limuzíne atraktívnu Miroslavu Fabušovú (39), bývalú finalistku súťaže Miss a modelku z tituliek pánskych časopisov. Verejnosť by sa o tomto prípade nikdy nedozvedela, keby auto Kollára nehavarovalo na križovatke v Podunajských Biskupiciach. Svoju prítomnosť vo vládnej limuzíne Fabušová vysvetľovala tým, že ju Kollár viezol do vzdialenej lekárne po lieky.

Šéfa parlamentu so zlomeným krčným stavcom museli hospitalizovať v nemocnici. Ani tu sa však líder Sme rodiny nevyhol ostrej kritike. Napriek pandémii a zákazu návštev sa totiž pri jeho lôžku striedali jeho priateľky, ktoré za ním chodili v neskorých nočných hodinách a bez ochranných prostriedkov. Všetko napokon vyvrcholilo konfliktom so zdravotným personálom.