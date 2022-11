Spolu s poľským premiérom Mateuszom Morawieckym sa v stredu zúčastnil na medzinárodnom cvičení ozbrojených síl krajín Vyšehradskej štvorky(V4), Británie a USA vo výcvikovom priestore pri poľskej obci Nowa Dęba. "Dnešná doba jasne ukazuje, že ekonomické spojenectvá, ekonomické partnerstvá a ekonomická spolupráca nestačia. Musíme ísť ďalej," vyhlásil šéf slovenského vládneho kabinetu.

Poukázal na to, že slovenská vláda intenzívne investuje do zmodernizovania Ozbrojených síl SR. "Modernizácia a obstaranie novej techniky je len jedna časť. Na to, aby sme boli silné armády, aby sme boli odstrašujúce armády, potrebujeme byť aj vycvičené armády," povedal. Vycvičené armády sú podľa neho tie, ktoré dokážu zastrašiť nepriateľa a zaistiť bezpečnosť obyvateľov.

Slovenský premiér Eduard Heger (46) zdôraznil dôležitosť spolupráce spojeneckých armád, ktorá sa prehlbuje aj medzinárodnými vojenskými cvičeniami! Zdroj: Jakub Kotian

Zároveň Heger poďakoval Poľsku a Česku za spojenectvo, ktorý Slovensku preukázali ochranou vzdušného priestoru. "Aj toto je ukážka, že máme dobré vzťahy, nielen ekonomické, ale aj bezpečnostné," dodal. Poľský premiér Morawiecki považuje za potrebné budovať tak silné armády, ktoré svojou silou odstrašia protivníka. Zdôraznil, že Severoatlantická aliancia (NATO) predstavuje reálnu silu.

Puma 22 je najväčším spojeným vojenským cvičením ozbrojených síl krajín V4 v roku 2022. Za Slovensko sa na cvičení zúčastňuje približne 150 profesionálnych vojakov z Nitry a Topoľčian. Spolu je na cvičení asi 1 700 vojakov a 300 kusov vojenskej techniky. Cieľom cvičenia je zosúladenie postupov či schopnosť viesť taktické operácie v spolupráci so spojeneckými jednotkami.

