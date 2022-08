Napriek tomu, že výkon prezidentskej funkcie je časovo náročný a vyčerpávajúci, netrávi Zuzana Čaputová (49) celé svoje dni zavretá v paláci či na pracovných stretnutiach a výjazdoch. Jej vášňou sú výlety do prírody či cyklotúry, ktoré si však okrem spoločnosti partnera Juraja Rizmana (45) vychutnáva aj v sprievode niekoľkých ochrankárov.

Aj Zuzana Čaputová je len človek, ktorý si z času na čas potrebuje oddýchnuť. Jednoznačne najobľúbenejšia voľnočasová aktivita našej prezidentky je turistika a v ostatnom čase aj jazda na bicykli. Je to len pár dní, čo na sociálnej sieti zverejnila fotografie z cyklovýletu, ktorý absolvovala spolu so svojím partnerom Jurajom Rizmanom. Pár sa však nevozí iba okolo Pezinka, kde hlava štátu býva, ale spoločne sa vydávajú na niekoľkokilometrové cyklotúry. Dôkazom toho sú aj zábery, ktoré pred pár dňami zverejnila na svojom profile na sociálnej sieti. „Časť letnej dovolenky sme sa tento rok rozhodli venovať potulkám po krajine - na dvoch kolesách. V nohách máme vyše 240 kilometrov v Malých Karpatoch, na Záhorí a po Južnej Morave," napísala vo svojom príspevku.

Hoci spomínané fotografie zobrazujú priam idylickú dovolenku zamilovanej dvojice, pravdou je, že Čaputová s Rizmanom nie sú celkom sami prakticky ani na minútu. Svedčia o tom aj vyjadrenia hovorcu hlavy štátu Martina Strižinca. „Prezidentku štandardne sprevádzajú jej osobní ochrancovia. V prípade cyklotúry ju sprevádzajú na bicykloch," uviedol pre denník Plus JEDEN DEŇ.

Zuzana Čaputová je najvyšším ústavným činiteľom, a preto platia určité pravidlá aj pri jej cestách na väčšie vzdialenosti. Napríklad na rozlúčkovú omšu s kardinálom Tomkom sa do Košíc vybrali všetci traja najvyšší ústavní činitelia - prezidentka, predseda parlamentu a predseda vlády. Z Bratislavy museli odletieť dve lietadlá, pretože prezidentka sa nesmie nachádzať v tom istom ako predseda parlamentu. Ako sa však zabezpečuje jej bezpečnosť v súkromí? Od nášho dobre informovaného zdroja sme sa dozvedeli priam šokujúce informácie, kde všade musia byť ochrankári spoločne s Čaputovou.

Mnohé detaily o strážení prezidentky počas súkromných výletov ovláda aj bezpečnostný analytik Juraj Zábojník. Ten nám prezradil, že v prípade, ak si hlava štátu vyslovene neželá prítomnosť ochranky, tak musí podpísať reverz, ktorý treba rešpektovať. „Ak ide niekto kandidovať za prezidenta, tak si musí uvedomiť, o akú funkciu ide a že človek sa zároveň stáva najvyšším veliteľom ozbrojených síl a má povinnosti voči štátu. Aby si ich mohol dobre a bezpečne plniť, musí mať vyriešenú svoju ochranu," dodal. Ďalej tiež uviedol, že v prípade, ak by prezidentka podpísala reverz a odišla na dovolenku do zahraničia, ochranu jej musia zabezpečiť bezpečnostné zložky krajiny, do ktorej odišla.

Zábojník vysvetlil, že je náročnejšie zabezpečiť ochranu prezidentke počas jej verejných ciest, pretože na takýchto podujatiach sú hrozby stále čoraz sofistikovanejšie. Či už ide o malé drony schopné zhadzovať smrteľné granáty a iné predmety z veľkej výšky alebo o skrytých útočníkov v dave.