Denník Plus JEDEN DEŇ ako prvý prišiel minulý týždeň so zistením, že sa v septembri 2021 odohral v košickom hoteli Boutique Maraton závažný incident. „Malo dôjsť k nejakej potýčke a škode na majetku hotela. Zapletená do toho mala byť známa politička. Pokiaľ mám správne informácie, mala mať incident dokonca s recepčnou hotela," prezradil náš zdroj, ktorý si neželá byť menovaný.

Spomínanou političkou bola, ako aj sama priznala, Bittó Cigániková. „Mal tam niekto niečo rozbiť? No tak to vôbec, nič také som nevidela a nezažila. Jediné, čo som mala v hoteli v Košiciach, to bolo vyše pred rokom, keď som ja bola napadnutá v jednom hoteli, osobne majiteľom. Došlo k roztržke, ale ja som bola napadnutá z jeho strany, a tam bol poškodený môj mobilný telefón. To som riešila potom s políciou," povedala nám s tým, že nemá vedomosť o tom, aby bol zničený nábytok alebo podobne.

Dobrá zábava nie je Cigánikovej cudzia. Takto sa bavila s Richardom Sulíkom prednedávnom na diskotéke v Banskej Bystrici. Zdroj: tiktok/natykap

Skúpy na slovo bol aj Richard Havrilla, majiteľ hotela. „Informácie o našich hosťoch poskytujeme len v prípade, ak si to vyžiadajú oprávnené štátne organizácie, ktoré preukážu zákonom stanovenú odôvodnenosť tejto požiadavky," napísal nám zo zahraničia v SMS. Na otázku, či môže aspoň potvrdiť, že sa daný incident v hoteli skutočne odohral, Havrilla odpísal: „Na túto otázku odpoviem takisto ako pri prvej otázke."

Richard Havrilla nechcel incident nijako komentovať. Zdroj: TASR

V súvislosti s celým incidentom sme kontaktovali Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach. Ako sa ukázalo, incident bol natoľko závažný, že sa polícia rozhodla konať „na vlastnú päsť". „Policajti vec (25. 9.) na mieste preverili, obe zúčastnené strany boli poučené o ďalšom postupe vo veci, obe strany však napriek tomu odmietli vec ďalej riešiť prostredníctvom orgánov činných v trestnom konaní. Polícia má však povinnosť, ak bolo zistené protiprávne konanie, začať vo veci konať a preto napriek tomu, že zainteresované strany skutok nenahlásili, začala vo veci konať ex offo," povedala hovorkyňa KR PZ Košice Lenka Ivanová.

