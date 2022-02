Lekár Pavol Dubček bol jedným zo synov Alexandra Dubčeka, jednej z najvýraznejších postáv slovenských dejín, vnímaného ako symbol Pražskej jari z roku 1968.

Syn Pavol sa Dubčekovcom narodil v roku 1948 a viacerí občania hlavného mesta ho mohli poznať ako známeho lekára na poliklinike na Tehelnej ulici. Nešiel teda v politických šľapajách svojho otca.

Príčinou smrti má byť podľa dostupných informácii mozgová príhoda. Pavol zomrel v nemocnici na bratislavských Kramároch.

Jeho otec mu bol vzorom

"Spomínam na otca ako na človeka, ktorý mal nielen vzťah k rodine, ale aj k ľuďom a dá sa povedať, že k všetkým. Šťastný bol, keď sa občanom darilo. V ťažkom období bol jeden z prvých, ktorý dal dohromady ľudí, ktorí mali odvahu urobiť prvé kroky k demokracii a humanite," povedal Pavol Dubček pre TASR v novembri minulého roka pri príležitosti 100. výročia narodenia jeho otca, ktorý zomrel na následky zranení pri autonehode pri českom Humpolci.

Alexander Dubček s manželkou a synom Milanom. Zdroj: TASR

Ako Pavol nedávno priznal, život so slávnym priezviskom mu často priniesol veľa nepríjemností. „Mal veľmi dobrú manželku, našu mamu, preto mohol robiť aj takú politiku, ktorá bola v prospech občana. No nežilo sa nám ľahko,“ priznal Pavol. „Boli sme stále sledovaní - nielen otec, ale aj mama a tiež my bratia. Niekto sa bál s nami kamarátiť, niekto nie," priznal Pavol, pre ktorého bol jeho otec vzorom. Dodnes patrí k tým, ktorého všetci poznajú ako symbol Pražskej jari.

Venoval sa karate

Pavol Dubček sa roky aktívne venoval karate, patril k jedným z prvých karatistov na Slovensku. Pri príležitosti jeho 70. narodením mu zablahoželali zakladateľ slovenského karate shihan Takeji Ogawa, ako aj prezident Slovenského zväzu karate Daniel Líška. Pri tejto príležitosti mu ako darček odovzdali čestný STV DAN.

Po roku 1989 sa Pavol Dubček angažoval aj v slovenskej politike. V komunálnych voľbách v roku 2014 bol zvolený za poslanca v bratislavskej mestskej časti Nové Mesto, keď kandidoval za politickú stranu Priama demokracia. O štyri roky neskôr sa dostal po komunálnych voľbách do zastupiteľstva Bratislava-Nové Mesto ako kandidát za Stranu zelených Slovenska. V roku 2019 kandidoval do Európskeho parlamentu na kandidátke Slovenskej národnej strany (SNS).

Danko smúti

Úprimnú sústrast vyjadril aj bývalý predseda NR SR Andrej Danko. "SNS vyjadruje úprimnú sústrasť rodine Pavla Dubčeka. Pavol Dubček ako syn Alexandra Dubčeka zažil rôzne životné situácie. Zažil úspech, slávu aj pád," píše Danko na instagrame. Celý jeho status nájdete v galérii >TU<

Andrej Danko a Pavol Dubček na spoločnej fotografii. Zdroj: Andrej Danko - instagram

Správu aktualizujeme.

Prečítajte si tiež: