Napriek nedávnemu pádu vlády ešte stále existuje nádej, že nedávno rozpadnutá koalícia opäť vstane z popola. Počas víkendu to jasne naznačil známy ex-koaličný poslanec.

ŠOK! Tieto SLOVÁ nikto NEČAKAL: HEGER a spol. so všetkými VYBABRALI: Črtá sa NOVÁ KOALÍCIA...

Reč je o poslancovi a podpredsedovi strany Za ľudí Jurajovi Šeligovi (32), ktorý sa k téme vyjadril v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy. Na margo spájania demokratických síl, o ktorom hovoril aj premiér Heger, Šeliga dodal, že sú v kontakte aj s predsedom strany Spolu Miroslavom Kollárom a ďalšími. Bavia sa podľa jeho slov o tom, ako zabrániť Smeru-SD zostavovať vládu s Hlasom-SD a Republikou.

Spoludiskutujúcim v relácii bol nezaradený poslanec mimoparlamentného Hlasu-SD Erik Tomáš, ktorého doslova rozčúlila predstava, že by sa rozpadnutá koalícia mala dať opäť dokopy. Podčiarkol, že Hlas-SD trvá na predčasných voľbách. Pripomenul, že o nich po páde vlády hovoril aj predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) a očakávali ich aj občania, no v úvode roka sa dozvedajú inú správu. "Tá istá koalícia, tí istí politici idú zostavovať tú istú neschopnú vládu," podotkol.

Prakticky okamžite po vyslovení nedôvery vláde putoval Eduard Heger s Borisom Kollárom k prezidentke Zuzane Čaputovej. Zdroj: TONY ŠTEFUNKO

Šeliga reagoval, že Hlas-SD sa "trasie na voľby" no v otázke referenda o zmene ústavy sa stratil a jediný o ňom hovorí šéf Smeru-SD Robert Fico. "Ostatní zmizli, lebo vedia, že tam dostanú výprask," tvrdí. Tomáš to odmietol a deklaroval, že Hlas-SD referendum podporuje. Koalícia však podľa neho nie je schopná schváliť zmenu Ústavy a umožniť predčasné voľby.

Zmenu ústavy Šeliga podmieňuje zakotvením Úradu špeciálnej prokuratúry a Špecializovaného trestného súdu v nej. Naznačil, že jeho postoj bude závisieť aj od vývoja rokovaní o novej väčšine. Nechápe, prečo by mal pomáhať Ficovi, ak sa podarí zostaviť novú väčšinu. "Je to aj politická otázka," priznal. Tomáš Šeligovi vyčíta, že má veľa vzletných myšlienok o demokracii, no nedokáže jasne povedať, či ľuďom umožní predčasné voľby a poslancom skrátiť si volebné obdobie.

Najdôležitejšia časť debaty sa však týkala už spomínanej možnosti opätovného vyskladania novej "76-tky", čiže nadpolovičnej väčšiny poslancov NR SR. Podľa Šeligu to momentálne vyzerá viac, než nádejne.

Prečítajte si tiež: