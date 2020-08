Bývalá štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Monika Jankovská (49) a sudkyňa Denisa Cviková (49), obe zapletené do kauzy "zmenky televízie Markíza", žiadali o prepustenie z vyšetrovacej väzby. Jankovskej advokát Peter Erdős prezradil hneď päť dôvodov, prečo by mal sudca Peter Pulman rozhodnúť v prospech jeho klientky. Ten mal na vec iný názor! Zato Cviková sa môže tešiť! Zatiaľ.

Počas policajnej akcie Búrka boli zadržané tri osoby, ktoré sa mali podieľať na nezákonnom rozsudku v kauze jednej zo zmeniek za 8,3 milóna eur v prospech Mariana Kočnera (57). Boli medzi nimi vtedajšie dve sudkyne Cviková a Zuzana Maruniaková, ktorá mala vo veci rozhodnúť v prospech Kočnera. Ich mala podľa vyšetrovateľov inštruovať vtedajšia štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Monika Jankovská. Maruniaková medzičasom začala spolupracovať s políciou a je stíhaná na slobode.

O prepustenie z väzobného stíhania sa dnes pokúšali aj Jankovská s Cvikovou. Erdős odmietol, že súčasťou návrhu na prepustenie z vyšetrovacej väzby jeho klientky je aj to, že by začala spolupracovať. Vymenoval päť dôvodov, prečo má ísť podľa neho Jankovská na slobodu: „Neexistuje ani len teoretická možnosť, že by moja klientka mohla mariť vyšetrovanie, pretože boli vypočutí všetci dôležití svedkovia. Nemôže ani pokračovať v trestnej činnosti, lebo všetky obvinenia sa vzťahujú na výkon funkcie z minulosti.“

Advokát ako tretí dôvod uviedol, že Jankovská bude plne súčinná a dostaví sa na každé vypočúvanie, alebo súdne pojednávanie. „Po štvrté, prepustenie z väzby neznamená oslobodenie. Jankovská bude po prepustení vyšetrovaná na slobode. Po piate, ak chceme prinavrátiť dôveru v právny štát, tak musíme odolať tlakom a verejnej objednávke na prísnejšie posudzovanie mojej klientky,“ povedal Erdős. Na záver svojho vyjadrenia Jankovskej obhajca povedal, že prípadná spolupráca s vyšetrovateľmi nie je medzi dôvodmi o prepustenie z väzby. „K úvahám o spolupráci sa vyjadrovať nebudem,“ povedal Erdős.

„Navrhli sme ako alternatívu, aby moja klientka nosila monitorovací náramok,“ povedal tesne pred rozsudkom Erdős. Nepomohlo. Pulman rozhodol vyhovieť iba Cvikovej a Jankovská ostáva vo vyšetrovacej väzbe. Cviková bude stíhaná na slobode.

Cvikovej obhajkyňa Jitka Mikušová po rozhodnutí neskrývala radosť: „S rozhodnutím súd sme spokojní, ale vieme, že prokurátor podá odvolanie na Najvyšší súd.“ Prokurátor to potvrdil: „Áno, podáme sťažnosť.“ Erdős povedal, že sťažnosť podá aj on. Naznačil tiež, čo sa teraz bude diať s jeho klientkou, ak aj Najvyšší súd rozhodne v jej neprospech: „Zákonná lehota väzobného stíhania je 7 mesiacov, čo znamená, že Jankovskej vyprší 11. októbra.“ Zo zákona podľa neho vyplýva, že žiadosť na predĺženie väzby musí byť podaná 20 dní pred jej prepustením.

Jankovskej väzobné stíhanie rozhodne dobre nerobí. Už na prvý pohľad schudla niekoľko kíl... Naopak, vytešenú Cvikovú prišla pred súd podporiť jej rodina. Najskôr kráčala k nej, no potom ju príslušníci ZVJS stihli usmerniť do auta. Stihla im ale zamávať.

