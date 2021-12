Juraj Hipš sa v politike dlho neohrial. Ešte vo februári minulého roka kandidoval na kandidátke koalície PS/Spolu z jedenásteho miesta. Ich pokus o zvolení do parlamentu sa napokon nekonal, volebná noc stranám priniesla 6,96 percent. To znamená, že na zvolenie do parlamentu im chýbalo len 0,04 percenta, čo predstavovalo menej než 1000 hlasov.

Vtedajší šéf Spolu Miroslav Beblavý kvôli neúspechu vo voľbách dokonca zložil svoju predsednícku funkciu. O pár mesiacov neskôr sa preto medzi straníkmi rozhodovalo o novom lídrovi, ktorým sa stal práve Hipš. "Chceme sa na všetky veci pozerať globálne a brať aj ohľad na dosahy na životné prostredie," tvrdil v tom čase.

Post lídra Spolu si však neužil dlho a začiatkom tejto jesene sa funkcie vzdal. Neskôr na septembrovom sneme o ňu opäť zabojoval, no neúspešne. Delegáti si za svojho nového šéfa zvolili poslanca Národnej rady Miroslava Kollára. "Mrzí ma, že sme nevyužili možnosť ukázať našu veľkosť a v praxi naplniť slová o budovaní silnej alternatívy," napísal na sociálnej sieti po sneme.

Tentokrát ho však ľudia mohli stretnúť v slovenských uliciach. No mnohí by ho zrejme nespoznalo, predával totiž časopis, ktorý ponúkajú ľudia bez domova.

Mohlo by vás zaujímať: