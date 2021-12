Ani sám nevie, ako to dopadlo? Matovičov rezort sa vraj snaží zistiť, či mala očkovacia lotéria nejaký výsledok alebo dopad na vakcinačnú kampaň. Ministerstvo financií si k tejto téme objednalo prieskum, ale informácie o jeho výsledkoch rezort tají a prezradiť podrobnosti odmieta.

Minister financií Igor Matovič (48) zrejme zisťuje, či mala očkovacia lotéria nejaký zmysel. Podľa informácií Denníka N si jeho rezort dal vypracovať prieskum o správaní ľudí počas očkovacej lotérie a rozdávania sprostredkovateľského bonusu. Cieľom údajne bolo zistiť, aké boli motivácie ľudí, ktorí sa od júla do konca októbra zaočkovali, ale aj tých, ktorí zostali nezaočkovaní. Verejnú mienku skúmala agentúra Focus, získané dáta však ministerstvo financií nezverejnilo a nie je známe, či vôbec plánuje.

Očkovacia lotéria, resp. prémia a s ňou aj sprostredkovateľský bonus boli na začiatku ohlasované ako spôsob motivácie ľudí k očkovaniu. Igor Matovič však po štarte lotérie zmenil rétoriku: „Lotéria nikdy nebola ohlásená ako prostriedok na zvýšenie zaočkovanosti. Lotéria bola ohlásená ako prostriedok na odmenu zaočkovaných,“ skonštatoval ešte v auguste. Celkovo na túto odmenu zo štátneho rozpočtu bolo vynaložených 26 miliónov eur. Počas troch mesiacov, ktoré lotéria trvala, sa dalo zaočkovať takmer 385-tisíc Slovákov. Nie však je známe, koľko ľudí sa dalo zaočkovať najmä pod vplyvom lotérie. Zrejme aj preto si rezort financií si objednal prieskum, za ktorý zaplatil vyše 5-tisíc eur.

Riaditeľ agentúry Focus Martin Slosiarik pre Plus JEDEN DEŇ povedal, že prieskum sa robil na vzorke cca 1000 ľudí. Bližšie informácie o preskúmaní verejnej mienky neprezradil. Vysvetlil totiž, že majiteľom dát je ministerstvo financií. "My nemôžme poskytovať svojvoľne informácie z prieskumov, ktoré nie sú našim majetkom, to platí o všetkých našich klientoch," uviedol.

Aj samotný rezort financií prieskum a jeho výsledky taji, svedčí o tom aj to, že dohoda a Focusom nebola zverejnená v Centrálnom registri zmlúv. Ostatné ministerstva, ktoré si objednávajú prieskumy verejnej mienky, podobné zmluvy bežne publikujú. Na otázky nášho denníka o tom, čo bolo cieľom prieskumu a či ho plánuje zverejniť, rezort financií do uzávierky neodpovedal. Nedostali sme ani odpoveď na to, aké údaje chcelo ministerstvo zistiť a prečo nezverejnilo zmluvu.

Zaujímavé je aj to, že ministerstvo financií sa rozhodlo ohodnotiť dopady lotérie najmä v čase, keď parlament rozhoduje o ďalšom návrhu Igora Matoviča, ktorým chce minister financií zvýšiť zaočkovanosť. Ten by však mal stáť ešte viac, keďže šéf OĽANO navrhuje rozdať každému seniorovi nad 60 rokov, ktorý sa dá zaočkovať do Vianoc, poukaz v hodnote 500 eur a ešte 100 eur najviac každému dôchodcovi. Na základe akých údajov na tento nápad prišiel, Matovič neprezradil ani verejnosti, ani koaličným partnerom. Predbežný výpočet nákladov na túto odmenu prevyšuje pol miliardy eur.

Prečítajte si tiež: