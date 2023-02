Prvá otázka pre diskutujúcich politikov bola o blížiacich sa prezidentských voľbách. Saková zdôraznila, že strana Hlas-SD bude mať v prvom rade ambíciu dobre obstáť v predčasných parlamentných voľbách v septembri tohto roka. "Takisto sa budeme pozerať s takými ambíciami aj na prezidentského kandidáta a uvidíme, ako sa dohodneme v rámci strany," prízvukovala. Podľa nej zatiaľ nie sú známe žiadne mená a je podľa nej zbytočné sa k tomu vyjadrovať. Uvidí, či ohlási niekto kandidatúru z nezávislých osobností.

Juraj Krúpa bol oveľa jednoznačnejší. Na otázku odpovedal: "Je to úplne jasné - Zuzana Čaputová." Tá do dnešného dňa bližšie neprezradila, či sa bude uchádzať o post hlavy štátu aj druhýkrát. Keďže to bude o pár dní už jeden rok odvtedy, čo Rusko napadlo Ukrajinu, poslanec z SaS vyjadril podporu nášmu východnému susedovi. "Je úplne prirodzené, že podporujete krajinu, ktorá je napadnutá agresorom. Je to krajina, ktorá bráni demokraciu a aj tento geografický priestor." Tiež vyjadril obavy nad tým, že jedným z ďalších krajín, ktoré by boli na rade, môže byť Slovensko.

Denisa Saková inváziu odsúdila a je za zachovanie územnej celistvosti Ukrajiny. "Ak chce Slovensko pomáhať Ukrajine, môže. Ale ak jej napríklad pomôže v hodnote 50 miliónov eur, tak očakávame, že slovenskému národu táto vláda nepovie, že mu nemá za čo pomôcť." Povedala, že by mohla pomôcť napríklad v desaťnásobne vyššej hodnote, a teda 500 miliónov eur.

Jednou z veľkých politických tém týchto dní je aj snaha niektorých poslancov parlamentu zakázať nedeľný predaj. "Je to vyslovene ideologický boj, pretože títo ľudia nemajú nejaké ekonomické dáta..." povedal Krúpa. Podľa neho je to postavené na princípe zákazov a nariadení, a teda je to podľa jeho vlastných slov typické pre "hrdinov" ultrakonzervatívnej politickej scény, ktorí sa pasovali do strážcov materníc. Krúpa a aj strana Sloboda a solidarita sú proti takémuto zákazu.

Podľa Sakovej by mala vláda v demisii riešiť len to, aby išli do parlamentu také zákony, ktoré pomáhajú ľuďom v ťažkej dobe. "Prináša takéto zákony, nad ktorými strácame čas. Asi je na mieste otázka, prečo máme predčasné voľby až v septembri," povedala bývalá ministerka vnútra. Bude hlasovať tak, aby ľudia neboli ukrátení o ich peniaze.

"Na tejto schôdzi máme približne 120 bodov. Veľká časť vecí nie sú ani vládne návrhy zákonov, ktoré prejdú riadnym pripomienkovým konaním. Veľká väčšina návrhov ide z dielne poslancov a mne to už pripadá tak, že každý poslanec, tým že sa dozvedel, že sú predčasné parlamentné voľby, tak sa chce v tom parlamentne zviditeľniť," hromžila Saková.

Krúpa prezradil, že bol jeden z tých, kto agitoval za to, aby boli predčasné voľby v júni a nie v septembri. "Je tom kompromis, s ktorým nie všetci sú spokojní," povedal. Podľa neho rokovania neboli jednoduché, pretože OĽANO chcelo presadiť desať ústavých zmien. Podľa neho to bolo aj preto, aby nedošlo k dohode.

Keď SaS chcela iniciovať strenutie za voľby v júni, tak: "Premiér Heger začal vypisovať, aby sme nebláznili, aby sme nerobili nejaké ďalšie zmeny, lebo veď už dohodu máme." Hlas-SD navrhoval ako termín jún. Peter Pellrgini, Denisa Saková a celá strana je dlhodobo za čo najrýchlejšie predčasné voľby.

