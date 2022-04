ŠOK! Odborníci sa ZHODUJÚ v jednom: OBVINENIE Kaliňáka môže STROSKOTAŤ na týchto veciach! ×

Exminister Robert Kaliňák sa neradoval dlho. Kým ešte v piatok vstupoval do budovy Špecializovaného súdu (ŠTS) v Pezin– ku vysmiaty, o deň na to mu zrejme do smiechu už nebolo, rozhodlo sa totiž o jeho kolúznej väzbe. V súčasnosti sa čaká na rozhodnutie v prípade odvolania exministra. Viacerí odborníci však varujú pred problematickosťou samotného obvinenia.