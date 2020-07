Tak tomu sa hovorí šok leta. Politička Monika Beňová bude v 52 rokoch mamou. Tehotenstvo sa jej darilo dlho tajiť, no podľa našich informácií je už v šiestom mesiaci a na svet by mala priviesť dievčatko. „Áno, je to pravda a tešíme sa najviac na svete,“ potvrdila budúca mamička.

Zdá sa, že vrece s mamičkami okolo päťdesiatky sa u nás roztrhlo a po prekvapujúcej informácii o tehotenstve Eriky Judínyovej je tu prekvapenie ešte väčšie. Mamou bude po tridsiatich rokoch opäť aj europoslankyňa Monika Beňová, ktorá už má z prvého manželstva syna Martina (30). Šok je o to väčší, že politička vystupuje po rozvode s Fedorom Flašíkom ako single dáma a dokonca sa navonok zdalo, že jej život je naplnený hlavne prácou. Zlé jazyky dokonca hovorili, že Monika je karieristka, ktorá bez práce nevie žiť. Teraz sa ukázalo, že opak je pravdou.

Dieťatko nebolo podľa našich informácií vecou náhody, a tak je jasné, že pani politička už v práci dosiahla všetko, po čom túžila a užiť si chce hlavne materstvo, ktoré bolo v dvadsiatke nepochybne stresujúcejšie ako teraz. Beňová porodila syna Martina ako vysokoškoláčka. Pre problémy s malým prerušila vtedy štúdium a ako v minulosti priznala, nič iné ako vypiplať 1 000-gramové bábätko nebolo pre ňu dôležitejšie. Pomáhali jej hlavne rodičia, a to nielen psychicky, ale aj finančne.​

Dnes sa budúca mamička spolieha hlavne na pomoc partnera a dospelého syna, s ktorým ma výborný vzťah. Pre svoj vek musela absolvovať všetky povinné vyšetrenia, a tak už pozná pohlavie dieťatka. „Bude to dcéra, meno si zatiaľ nechávame pre seba,“ hovorí hrdo a priznáva, že celé tehotenstvo si paradoxne pre zatvorenie hraníc v dôsledku koronakrízy nesmierne užila: „Bola som v treťom mesiaci, takže som nemusela cestovať do Bruselu, stresovať sa na letisku, ani chodiť medzi ľudí. Možno aj preto som zvládla celé obdobie absolútne bez problémov.“​

Europoslankyňa Monika Beňová čaká svoje druhé dieťa. Na fotke je s ňou jej syn Martin. Zdroj: Archív

O otcovi dieťaťa diskrétne mlčí, no podľa našich informácií by ním mal byť advokát Ľubomír Klčo (36), s ktorým dlhé roky spolupracovala. Po rozvode s Fedorom Flašíkom síce poprela, že dôvodom je tretia osoba, no teraz sa ukazuje, že zrejme úplne bezdôvodne k rozchodu s mediálnym poradcom nedošlo. Hoci Beňová nového partnera nikdy oficiálne nepriznala, v minulosti ich týždenník Plus 7 dní nafotil, ako spolu ráno vychádzajú z jeho bytu, neskôr sa spolu objavili aj v kine na premiére.​

A ako bude zvládať europoslankyňa cestovanie do Bruselu aj dcéru? „Úplne v pohode. Ak bude malá po mne, nebojím sa, že to nezvládneme. A nakoniec bude mať aj otca a milujúceho brata,“hovorí šťastná budúca mamička.

