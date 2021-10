Usadil sa? Líder hnutia Sme rodina Boris Kollár je známy ako multiotecko, no v posledných mesiacoch sa na verejnosti ukazuje najmä s jednou z matiek svojich detí. Ide o matku číslo šesť Barboru Richterovú (33), s ktorou má syna Artura. Spoločne sa objavili na viacerých spoločenských akciách aj v luxusných reštauráciách.

Bývalá plavkyňa Barbora Richterová sa medzi Kollárovými partnerkami do popredia nikdy netlačila. Dnes sa však zdá, že v srdci šéfa parlamentu má špeciálne miesto. Richterovej meno sa skloňovalo vlani v októbri, keď šéf parlamentu havaroval na štátnej limuzíne cestou do Bratislavy. Práve jeho bývalá partnerka sa o šéfa parlamentu starala aj v nemocnici. Politik vtedy musel návštevy vysvetľovať, pre pandémiu koronavírusu totiž boli značne obmedzené. „Proste som sa dohodol s 3 – 4 najbližšími, ktorí sa o mňa 24 hodín starajú a majú podelené služby. Pri mne je v kuse niekto,“ povedal vtedy pre denník Plus JEDEN DEŇ.

A práve od nešťastnej nehody je Richterová jednou z mála žien, s ktorou sa Kollár pravidelne ukazuje na verejnosti. Začiatkom augusta ich týždenník PLUS 7 DNÍ prichytil počas spoločnej večere v luxusnej bratislavskej reštaurácii. Prijemnú besedu so svojou ex mal vtedy Kollár vymeniť za schôdzu parlamentu, čo politik napokon poprel.