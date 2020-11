Mladá poslankyňa je známa tým, že na sociálne siete často pridáva fotky s príbehmi zo svojho života. Väčšinou sú to úsmevné príbehy či momentky, no občas sa podelí aj s menej veselými správami. "Poviete si, čo to tu dávam za fotku, keď na nej vyzeráme všelijako. Ja vám na to poviem, že je to naša najsilnejšia fotka, ktorú ako rodina máme. Nemali sme na nej veľa dôvodov na úsmev, a predsa sme sa na malú chvíľu dokázali tešiť,"okomentovala priloženú fotku, na ktorej je zachytený videohovor s manželom Tomášom.

"Tešili sme sa na víkend, akým bol tento. Keď sa budeme vidieť aj inak ako cez videohovor. Keď si zložíme rúška. Keď sa pobozkáme. Keď budeme zaspávať vedľa seba," pokračovala. Na priloženej fotke je totiž telefonát s jej manželom, ktorému zistili koronavírus len pár dní po pôrode Marcinkovej. Pre nákazu nebezpečnou chorobou tak ostali po pôrode každý v inej krajine.

"Po mesiaci sa k nám priblížil len na pár metrov, pre istotu, stále s rúškom. A až včera, po viac ako 5 týždňoch, boli sme naozaj spolu. Bez strachu, ktorý ma skľučoval celé tehotenstvo, a ktorý ma paralyzuje aj teraz, keď si predstavím, žeby sme maličkú nejako ohrozili. Áno, ani našu rodinu to neobišlo," priznala sa poslankyňa.

Aj preto sa Marcinková poďakovala všetkým dobrovoľníkom, zdravotníkom aj účastníkom plošného testovania. "Veľmi dúfam, že touto akciou, spolupatričnosťou a našim zodpovedným správaním sa situácia zlepší. Chráňme seba aj ľudí naokolo, dobojujme to,"zakončila.