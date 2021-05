Obvinená bývalá štátna tajomníčka Monika Jankovská (50) je vo väzbe už viac ako rok. Hoci jej advokát Peter Erdös už viackrát poukazoval na to, že nevidí dôvody na väzbu, zmenilo sa to až dnes.

Bývalá štátna tajomníčka Monika Jankovská sa dočkala. Hoci sa o prepustení z väzby malo rozhodovať už minulý týždeň, o jej ďalšom osude sa rozhodlo až dnes. Na to, že sa dostane spoza mreží, to pritom vyzeralo už v marci. Jej obvinenia sa týkali káuz Búrka a Víchrica. Hoci jej bývalý manžel zaplatil aj mastnú kauciu vo výške 100-tisíc eur, no aj tak ostala na slobode len pár sekúnd. Len krátko po prepustení ju totiž zadržali opäť, tentoraz pre kauzu Fatima. Pomyselné putá jej nasadili za údajné marenie spravodlivosti. Trestný čin sa pritom datuje dve desaťročia dozadu, keď mal byť podnikateľovi Ondrejovi Janíčkovi podnik odobraný neprávom. Jankovská bola v prípade obvinená v septembri minulého roka.

Už vtedy mali pritom niektorí odborníci pochybnosti o tomto opätovnom zadržaní. Jedným z nich bol aj bývalý elitný vyšetrovateľ Jozef Šátek . „Myslím si, že skutok Fatima mal byť už dávno spojený s trestnou vecou Búrka, keďže v podstate takto to prikazuje Trestný poriadok z dôvodov efektívnosti a účelnosti trestného konania vedeného proti tomu istému obvinenému,“ napísal na sociálnej sieti. Pochybnosti podľa neho vyvoláva aj fakt, že Jankovská bola v kauze Fatima obvinená už v septembri a za ten čas museli byť vykonané všetky úkony so svedkami.

„Bol som vyrozumený dozorovým prokurátorom o tom, že vydal príkaz na prepustenie mojej klientky z väzby, nakoľko pominuli dôvody kolúznej väzby mojej klientky. Čo bude teraz nasledovať záleží od jej zdravotného stavu, v akom sa bude nachádzať,“ povedal jej advokát Peter Erdös. Ako pokračoval advokát, teraz bude nasledovať inštalácia elektronického náramku, ktorý má Jankovská nariadený v inej trestnej veci. Jankovská sa bude musieť podrobiť aj ďalším lekárskym vyšetreniam. Tie majú ukázať, ako bude pokračovať jej liečba.

Advokát Jankovskej však ocenil prístup dozorového prokurátora. „My sme podali žiadosť o prepustenie z väzby na slobodu ešte v apríli, v tom čase prokurátor nevyhovel tejto žiadosti a odstúpil ju na súd so stanoviskom, že v tom štádiu trestného konania sú podľa neho dané ešte dôvody väzby. Napriek tomu som tvrdil od začiatku, že tu žiadne dôvody kolúznej väzby dané nie sú. Počas tohto vyšetrovania od septembra 2020 až do dnešného dňa neboli preukázané žiadne kolúzne aktivity,“ povedal advokát.

