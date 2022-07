Zo svojho súkromia ukazuje čoraz viac! Predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO) si svoju rodinu pred médiami prísne stráži, no zdá sa, že teraz spravil výnimku a verejnosti ukázal svoju sestru!

Premiéra je čoraz častejšie vidieť na rôznych spoločenských akciách s manželkou Luciou, ktorá tak vystúpila z tieňa a stále viac sa ukazuje po boku svojho manžela. O Hegerovi je známe, že nikdy nešetrí prejavmi náklonnosti svojej milovanej polovičke. „Táto moja láska to so mnou ťahá už 15 rokov. Milujem ťa, Lucia Hegerová," odkázal manželke na sociálnej sieti.

Politik pre Plus JEDEN DEŇ prezradil, že Lucia Hegerová sa popri starostlivosti o rodinu stíha venovať aj iným povinnostiam. Zapája sa do aktivít pastoračného tímu, ktorý vedie jej manžel. Ich tím pomáha ľuďom v ťažkých životných situáciách. „Angažuje sa aj manželka, venuje sa deťom. Ako matka štyroch detí má bohaté skúsenosti s výchovou," vysvetľoval Heger.

Manželka slovenského premiéra sa stará o ich štyri deti - dve dcéry a dvoch synov, ktoré si politik pred médiami doteraz prísne strážil. Ani na spoločných fotografiách na sociálnej sieti ich tváre nikdy neukazoval. Aj preto svojich fanúšikov prekvapil, keď prednedávnom zverejnil snímku so svojou najstaršou dcérou, ktorá ho sprevádzala na galakoncert baletných sólistov.

Eduard Heger aktuálne opäť zaskočil svojich sledovateľov, keď na sociálnej sieti zverejnil spoločné fotografie so svojou sestrou Michaelou! Tá mu robila spoločnosť tento víkend, ktorý sa premiér rozhodol stráviť so svojou rodinou na horách.

Šéf vládneho kabinetu zverejnil aj fotografie so svojou manželkou Luciou, ako spoločne oddychujú na červenom lehátku. Sledovateľov premiéra však zaujala predovšetkým fotografia jeho sestry Michaely, ktorá s ním zapózovala v zelenej šiltovke, s objemnými zlatými retiazkami na krku a s trendy vrkočmi! "Víkend som strávil v Tatrách s mojou sestrou Michaelou. Bol to pre mňa výnimočný víkend, mohol by som ho nazvať aj súrodenecký," napísal Heger. "Moja sestra žije v USA, takže naše spoločné stretnutia sú zriedkavejšie, no o to vzácnejšie," doplnil ďalej. FOTOGRAFIU HEGERA S JEHO SESTROU NÁJDETE V NAŠEJ GALÉRII!

Prečítajte si tiež: