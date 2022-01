O Ficovej dovolenke v Jordánsku informoval Denník N, fotografiu s dovolenkujúcim poslancom im mal poslaľ čitateľ. Zimná dovolenka v zahraničí vyvolala rozruch. Len deň predtým sa totiž prevalila informácia, že zimnú dovolenku si užíva aj minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.

"Lengvarský sa rozhodol opustiť krajinu, pandémiu, zdravotníkov a vyrazil si na krásnu dovolenku do zahraničia. Jediné, čo by ministra ospravedlňovalo, by bolo, že je ,pod papučou‘ a že mu to prikázala jeho manželka. Ak má však túto dovolenku z vlastnej hlavy, tak to v tej hlave nemá rovnako v poriadku ako jeho stranícky šéf Matovič," skritizoval ho Fico vo videu na sociálnej sieti. To zrejme nahral už z dovolenky.

Kým koniec roka Fico trávil v zahraničí, dnes už naplno pracoval. Dopoludnia totiž Smer-SD organizoval tlačovú konferenciu v Prešove, na ktorej sa zúčastnil práve on. Mnohých tak zaujímalo, či je šéf Smeru zaočkovaný. Podľa súčasných protipandemických pravidiel by totiž politik mal ostať po návrate zo zahraničia minimálne 5 dní v karanténe. Ľudia, ktorí podobne ako Fico ochorenie prekonali za posledných 180 dní, sa za plne zaočkovaných považujú už 14 dní po prvej dávke vakcíny. O šéfovi Smeru-SD dopoiaľ nie je známe, či sa dal zaočkovať.

Tlačové oddelenie Smeru-SD zároveň na otázky o dovolenke ich predsedu nereagovalo. Podľa medializovanej nahrávky z poľovníckej chaty však už počas letnej dovolenky politik zrejme porušil protipandemické pravidlá. "To je strašná choroba, strašná. Po jedenástich dňoch som sfalšoval covidový test a ušiel som načierno z Grécka domov,“ povedal Fico na nahrávke.