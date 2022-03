Polícia dnes zadržala Štefana Agha, odsúdeného v kauze falšovania televíznych zmeniek na 13-ročný nepodmienečný trest odňatia slobody. Informoval o tom Denník N. Polícia vyhlásila po Aghovi pred štyrmi dňami pátranie po tom, ako sa voči rozsudku neodvolal a nenastúpil na výkon trestu.

Agha uznal Špecializovaný trestný súd (ŠTS) vlani v októbri za vinného z obzvlášť závažného trestného činu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov spolupáchateľstvom. 13-ročný trest si má odpykať v ústave s minimálnym stupňom stráženia. Dostal aj peňažný trest vo výške 5000 eur. V prípade nezaplatenia dostane náhradný päťmesačný trest vo väzení.

Aghovi dnes podľa TV Markíza nasadili putá v Česku. Ešte pred tým sa s ním televízia spojila a tvrdil jej, že sa nachádza v Londýne a plánuje sa vrátiť: „Odvolal som sa voči rozsudku. Buď ma niekto oklamal, alebo je tam zmätok. Nie som na hlavu padnutý, že by som si v takej vážnej veci nedal odvolanie.“

Odsúdený má teraz veľmi malé možnosti, ako sa vyhnúť trestu, keďže je už v rukách polície. Ešte pred zadržaním ale uvažoval, ako sa zo situácie dostať. „Najprv zistím, čo je vo veci, a aj to, aké mám možnosti opravného prostriedku. Mám kúpenú letenku, ale dovtedy musím vedieť, čo sa deje,“ povedal Agh s tým, že sa cíti byť nevinný. O pátraní po svojej osobe sa vraj dozvedel od manželky. Ak by sa našlo niekde jeho údajné odvolanie, išlo by o dosť netradičnú situáciu.

Na snímke Štefan Ágh prichádza na pojednávanie v kauze falšovania televíznych zmeniek na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku 27. februára 2020. Zdroj: Jakub Kotian

K správe o zadržaní Štefana Agha sa vyjadril aj poverený prezident Policajného zboru Štefan Hamran. "Aj ja mám takúto informáciu, čakáme na definitívne potvrdenie z českej strany,“ povedal po zasadnutí Bezpečnostnej rady SR o zadržaní odsúdeného v kauze falšovania televíznych zmeniek, ktorý nenastúpil na výkon trestu.

Detaily o Aghovom zadržaní, ktoré zverejnila polícia, nájdete v galérii.

