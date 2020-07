Norbert Bödör ide do väzby! Taký bol štvrtkový verdikt Najvyššieho súdu. Zdá sa však, že podnikateľ Bödör sa na prípadné zadržanie pripravoval už dlhší čas. Môžu to naznačovať jeho nedávne majetkové zmeny v rodine a aj rýchly odchod zo Slovenska.

Meno Norberta Bödöra sa v médiách začalo častejšie skloňovať už po vražde Jána Kuciaka († 27). Syn nitrianskeho oligarchu Miroslava Bödöra, prepojeného so Smerom, je totiž vzdialená rodina bývalého šéfa polície Tibora Gašpara. Neskôr sa jeho meno objavilo aj v zverejnenom prepise Kočnerových konverzácií z Threemy. Nakoniec bol Bödör vypovedať v kauze vraždy Kuciaka, počas ktorej akoby stratil pamäť. „Neviem“a „nepamätám sa“ boli totiž jeho najčastejšie odpovede na nepríjemné otázky.​

Bödör však zrejme nič nenechal na náhodu a na nepriaznivý vývoj situácie sa začal pripravovať už v predstihu. Svedčí o tom jeho nečakané vyrovnanie majetku s manželkou Petrou z konca októbra minulého roka. Dôvodom mohla byť snaha ochrániť či zabezpečiť rodinu v prípade jeho zadržania. „Dôvodom môže byť, že jeden z manželov sa snaží ochrániť svoju polovičku. Ak sa totiž napríklad jednému z nich bude majetok exekvovať, druhého partnera sa to netýka,“upozornil advokát, ktorý chce zostať v anonymite.

Približne v tom čase sa do médií dostala aj informácia z Investigatívneho centra Jána Kuciaka (ICJK), že svoj trvalý pobyt nemá na Slovensku, ale v komplexe luxusného hotela v Dubaji, v Spojených arabských emirátoch. „Neviem, z akého zdroja máte informácie, ku ktorým žiadate, aby som sa vyjadril, ale uvádzam, že sú nepravdivé,“tvrdil vtedy.

Faktom však ostáva, že ICJK má mať k dispozícii kópiu dokumentu, ktorý to potvrdzuje. Navyše, trvalý pobyt mal dostať len mesiac po tom, ako Kočnera zadržala polícia, v krajine má mať aj trojročné víza. V Dubaji sa s rodinou nachádzal už dlhší čas pred zadržaním. Pred jeho odchodom mal taktiež odhlásiť deti zo školy, nevyzeralo to teda, že by sa plánoval vrátiť. Dlhší pobyt v zahraničí vtedy potvrdil aj jeho advokát. Na Slovensko sa vrátil až po tom, ako ho k tomu vyzvala polícia.​ň

Policajti ho hneď po príchode na výsluch v kauze úplatkov v Poľnohospodárskej platobnej agentúre zadržali, sudca Michal Truban však v nedeľu rozhodol o jeho stíhaní na slobode. Prokurátor však podal sťažnosť na Najvyšší súd. Ten vo štvrtok rozhodol, že Bödör ostane vyšetrovaný v kolúznej a preventívnej väzbe. Ešte v ten deň ho eskortovali do Ústavu na výkon väzby v Žiline, kde bude čakať na vývoj vyšetrovania.​

Aj Kočner si chystal zadné dvierka​

Iba niekoľko hodín pred zadržaním sa mal podľa medializovaných správ na rýchly odchod zo Slovenska pripravovať aj súdne stíhaný podnikateľ Marian Kočner. Odchod do chorvátskeho Splitu si mal vybavovať cez majiteľa firmy na prenájom súkromných lietadiel. „O. K. 17.00 odlet Ba do Split. 4 pasažieri. Späť prázdny,“ mala znieť jedna z Kočnerových správ. Zadržali ho 20. júna 2018.

Prerušili mu kontakty

Po štvrtkovom rozhodovaní Najvyššieho súdu odišiel Bödör v putách. Zbor väzenskej a justičnej stráže ho odviedol do Ústavu na výkon väzby v Žiline, kde bude čakať na svoj ďalší osud. Senát Najvyššieho súdu sa na Bödöra rozhodol uvaliť kolúznu a preventívnu väzbu zároveň.​

„Účelom kolúznej väzby je zabrániť ovplyvňovaniu trestného stíhania. To môže nastať v prípade ovplyvňovania iných svedkov, znalcov, členov súdu a podobne,“povedal nám odborník na trestné právo Vladimír Varinský. „Preventívna väzba sa udeľuje v prípade, ak existujú skutočnosti, ktoré vyvolávajú obavy, že ak by obvinený nebol vo väzbe, mohol by pokračovať vo vykonávaní trestnej činnosti,“vysvetlil odborník. Tieto podozrenia sa spravidla týkajú trestnej činnosti, z ktorej je obvinený podozrivý, no môžu súvisieť aj s iným trestným činom. Bödör má na krku obvinenie z legalizácie príjmu z trestnej činnosti v kauze Dobytkár. ​

Podnikateľ Peter Kuba, ktorého zadržali tiež minulý piatok, bude právoplatne stíhaný väzobne. Rozhodol o tom senát Najvyššieho súdu na svojom včerajšom neverejnom zasadnutí. ​

Kauza Dobytkár je pritom najvýznamnejším korupčným prípadom, ktorú vyšetruje Národná kriminálna agentúra (NAKA). Tá aktuálne pracuje na 689 prípadoch. Zaoberá sa prípadmi úplatkov vo výške viac ako 12 miliónov eur. Úplatky v Dobytkárovi dosiahli 10,5 milióna eur.

