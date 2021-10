Má za sebou náročné obdobie. Príbeh rómskej bežkyne Annamárie Horváthovej (16), ktorej sa podarilo vyhrať preteky v starých balerínkach, mal na konci smutnú dohru. Nadaná športovkyňa nedávno otehotnela, no v dôsledku komplikácií o bábätko prišla. O osud dievčaťa však prejavilo záujem viacero organizácií. Pomocnú ruku podal aj nezaradený poslanec Národnej rady Tomáš Taraba (41).

S Annamáriou sa Taraba aj stretol. Stalo sa tak ešte v čase jej tehotenstva. „Annamária bola očividne vystavená tlaku zo širšieho okolia, že pôrodom dieťaťa zabije svoju športovú kariéru,“ popísal poslanec. Na starosti bežkyne však mal odpoveď. „Povedal som, že jeden rok, počas ktorého vynosí dieťa, neznamená koniec života či kariéry a v živote športovca sú rôzne úrazy, ktoré vedia športovca vyradiť na dlhší čas a vedia sa napriek tomu úspešne vrátiť. Ak sa bavíme o do budúcnosti najdôležitejšej osoby pre matku na svete – o jej dieťati – potom ten rok rozhodne stojí za to,“ uistil ju.

Poslanec dievčaťu ponúkol aj pomoc. „Nechcel som jej zatiaľ dávať do ruky peniaze, no ponúkol som sa, že do budúcnosti pohľadám kvalitného trénera, zabezpečil som základnú výbavu pre dieťa a hľadali sme jej bývanie,“ povedal. Napriek tomu, že talentované dievča o dieťa prišlo, poslanec chce s Annamáriou a jej rodinou ostať v kontakte. „Určite s ňou chcem zostať v kontakte, a ak dokážem niečo urobiť aspoň v oblasti jej športovej kariéry, rád pomôžem,“ uzavrel. Taraba však zrejme nie je jediným politikom, ktorý kvôli športovkyni meral cestu až na východné Slovensko. „Podporovať ju chcú Slovenský Červený kríž, nejaká nadácia, ale aj politici z Bratislavy, ktorí prišli za Balerínkou,“ dušovala sa jedna z miestnych počas našej nedávnej návštevy v osade, kde Annamária býva.

Iniciatívu poslanca bližšie zhodnotil politológ Grigorij Mesežnikov. „Taký čin je, samozrejme, sympatický, a hoci nechcem spochybňovať jeho úprimný záujem o osud dievčaťa, stále platí, že keďže pán Taraba je politikom, prirodzene sa vynárajú otázky, či takýto počin nemôže byť politickým marketingom,“ konštatoval. Zdôraznil, že poslanec pôvodne spolupracoval so stranou ĽSNS, ktorá sa v minulosti viackrát ostro vyjadrovala na adresu rómskej komunity. „Bolo by k prospechu veci a úprimný záujem by bol uveriteľnejší, keby svoju pozornosť obrátil napríklad aj na dlhodobo pretrvávajúce problémy rómskej komunity,“ zhodnotil.

Annamária zaujala v roku 2018 tým, že vyhrala Beh zdravia v Moldave nad Bodvou v balerínkach. Zdroj: archív CVČ CVrČek

Annamária z rómskej osady v Moldave nad Bodvou sa dostala do povedomia verejnosti pred troma rokmi, keď ako dvanásťročná vyhrala miestne atletické preteky. Kým jej súperky bežali v športovej obuvi, ona dobehla do cieľovej rovinky v starých balerínkach. Neskôr sa stala dorasteneckou majsterkou Slovenska v behu na 1 500 metrov. V tom čase mladej športovkyni predpovedal sľubnú budúcnosť aj tréner Norbert Pecze, ktorý tvrdil, že to môže ďaleko dotiahnuť. Po športových úspechoch však prišlo k zlomu a verejnosť prekvapili správy o náhlom tehotenstve a následnej strate dieťaťa.