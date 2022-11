Zatiaľ čo z minulosti ho väčšina poznala s oholenou tvárou, na sneme sa ukázal s poriadnou bradou! V sále si sadol vedľa niekdajšieho reklamného stratéga strany Fedora Flašíka, ktorý sa rovnako so žiletkou priveľmi nenamáha. Vyniknúť tak mohla jeho výrazná biela brada. Vyzerá to teda tak, že ľudia blízki Smeru majú obdobné brady v obľube.

Príkladom je bývalý dvojnásobný prezident Ivan Gašparovič, ktorý síce v Smere nikdy nebol, ale v minulosti vyhlásil, že sa cíti byť ako člen strany. V poslednom období ho vidieť s hustou bradou, ktorú počas výkonu mandátu prezidenta nemal. Jeho výzor vtedy definovali predovšetkým fúzy.

Porast na tvári si už dlhší čas zachováva aj bývalý člen Smeru a v súčasnosti líder Hlasu Peter Pellegrini, ktorý však vo svojich politických začiatkoch tiež preferoval hladkú tvár. Bradami sú známi aj ďalší členovia Smeru, ako Robert Kaliňák, Juraj Blanár, Ľuboš Blaha, Richard Takáč či Dušan Jarjabek. „Moja brada je kvôli mojej pohodlnosti a lenivosti holiť sa, čo je v divadle dosť veľký problém, lebo do niektorých postáv si režiséri bradu neželajú,“ prezradil Dušan Jarjabek. Jemným strniskom sa v minulosti prezentoval aj ich stranícky šéf Robert Fico.

Odborník na protokol a etiketu Marek Trubač pripomína, že brady sú v súčasnosti stále in a považuje to za trend uplynulých desiatich až pätnástich rokov. „Táto móda prišla aj do politiky. Vždy je dôležité, aby brada, ktorá je súčasťou imidžu muža, bola upravená, ako si upravujeme aj zvyšnú časť tela. Idem na ples, do televíznej debaty, idem sa fotiť na bilbord, tak by som sa mal napriek tomu, že mám bradu, pravidelne holiť v oblasti pod bradou na krku, bradu zastrihávať a hlavne udržiavať ju čistú,” odporúča protokolista.

Martin Glváč začal kariéru vo veľkej politike v roku 2006 a po voľbách sa stal štátnym tajomníkom. V roku 2010 sa vrátil do poslaneckej lavice a už o dva roky vykonával funkciu ministra obrany. Vo svojom poslednom volebnom období bol podpredsedom parlamentu.

Práve v roku 2019 unikla na verejnosť jeho komunikácia s Alenou Zsuzsovou, ktorá je známa z prípadu vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Glváč jej mal posielať svoje fotografie, medzi ktorými nechýbali ani selfie priamo z rokovacej sály parlamentu. Zsuzsová mu na oplátku zasielala pikantné obrázky v najrôznejších polohách.