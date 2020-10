Vyzerá to tak, že Slovenské národné divadlo sa napokon dočká nového vedenia. Súčasného generálneho riaditeľa Petra Kováča poverila dočasným vedením ešte bývalá ministerka kultúry Ľubica Laššáková, a to potom, čo z funkcie odstúpil predchádzajúci generálny riaditeľ Vladimír Antala. Laššáková, ktorá spolu s Petrom Pellegrinim odišla zo strany Smer-SD do jeho novej strany Hlas-Sociálna demokracia, ho navzdory protestom menovala do funkcie generálneho riaditeľa po odvolaní Mariána Chudovského. Peter Kováč mal medzitým predĺžený mandát na vedenie erbovej inštitúcie od novej ministerky Natálie Milanovej dva razy, a to napriek tomu, že sa rezort kultúry vyjadril k vekciam, ktoré považuje za jeho manažérske zlyhania.

Pod dohľadom novej smernice

"Cieľom MK ako zriaďovateľa SND je, aby do čela divadla nastúpila rešpektovaná osobnosť, ktorá zabezpečí nielen autorskú slobodu pre tvorbu, jej hodnotový rozvoj a prezentáciu, ale zvýši transparentnosť, nezávislosť a efektívnosť hospodárenia a fungovania divadla,“ informovala hovorkyňa rezortu Zuzana Viciaňová.

Ministerstvo kultúry očakáva, že záujemcovia o pozíciu generálneho riaditeľa sa vo svojich projektoch rozvoja a riadenia divadla zamerajú na SND ako moderný priestor pre jedinečné umelecké zážitky z činohry, opery a baletu. Prízvukuje tiež, že SND má ponúkať novátorskú a rozmanitú dramaturgiu a efektívne využívať predovšetkým vlastný umelecký kolektív.

"Zároveň ministerstvo od nového vedenia očakáva stabilizovanie riadiaceho tímu umeleckých, technických aj prevádzkových zložiek,“ dodala Viciaňová. Úlohou nového riaditeľa bude aj modernizácia scénického a technického vybavenia divadla a príprava rekonštrukcie historickej budovy SND. Detaily o výberovom konaní možno nájsť na webe ministerstva.

Kto sú horúci (ex)kandidáti?

V súvislosti s novým vedením SND sa v posledným mesiacoch skloňovalo niekoľko mien. Okrem súčasného vedenia, ktoré pred časom priznalo, že by kandidatúru zvažovalo, sa skloňujú aj ďalšie - okrem exriaditeľa Baletu SND Mária Radačovského, s ktorým sa nám doposiaľ nepodarilo spojiť. Počas jeho vedenia baletného súboru sa s ním spájali najmä údajné súkromné cesty absolvované za divadelné peniaze. Zlé jazyky tiež o ňom tvrdia, že je tým typom umelca, ktorý si nevie vypočítať ani vlastnú výplatu.

Archív Zdroj: Život

Na pretras však prišlo aj meno bývalej generálnej riaditeľky( GR) SND Silvie Hroncovej. "Kultúra aj SND sú dnes v zlej finančnej kondícii. K podmienkam výberového konania na GR SND by malo MK SR zaujať jasný postoj a deklarovať svoje predstavy do budúcna. Každý uchádzač by potreboval pri vypracovaní projektu vedieť, či má šancu divadlo posunúť ďale, alebo len udržiavať prevádzku," vyjadrila sa pre našu redakciu s tým, že nie je žiadnym tajomstvom, že Nová budova potrebuje revízie, historická budova je v havarijnom stave a podobne sú na tom výrobné ateliéry a poddimenzovaná je podľa nej aj mzdová politika.

Bývalá generálna riaditeľka SND Silvia Hroncová Zdroj: Archív

Hroncová musela pritom SND opustiť najmä kvôli veľmi negatívnym vzťahom s Operou SND a podľa našich informácií, ak by sa o miesto uchádzala, zvíťazila by opäť. Zamestnanci opery by tak podľa našich informácií mohli vstúpiť do štrajku.

Ako je to s Petrom Kováčom?

Súčasný poverený generálny riaditeľ Peter Kováč sa nám k svojej ďalšej kandidatúre zatiaľ nevedel vyjadriť. "Potrebujem ešte pár dní na rozmyslenie. Zatiaľ som nemal čas si zverejnenú výzvu ešte ani prečítať,"povedal nám.

Počas vedenia Petra Kováča vyplávalo na povrch viacero problémov, ktoré sa týkali predovšetkým súboru Baletu SND. V súvislosti s pôsobením riaditeľa Baletu SND Jozefom Dolinským ml. sa rozoberalo niekoľko káuz. Okrem nevyhovujúcich pracovných podmienok bolo témou aj ilegálne zamestnanie ruskej občianky.

Zároveň sa už dlhšie obdobie ozývajú hlasy, ktoré vedenie prvého baletného súboru obviňujú z diskriminácie domácich tanečníkov. Podľa našich informácií sa práve tanečníci zo zahraničia majú tešiť rôznym výhodám a benefitom. Petrovi Kováčovi býva v súvislosti s týmito témami výčítané, že vzniknutú situáciu neriešil.

generálny riaditeľ Peter kováč a riaditeľ Baletu SND Jozef Dolinský ml. Zdroj: NMH

Odvážne sa priznal

K osobám, ktoré sa rozhodli svoju kandidatúru nezatĺkať, patrí riaditeľ festivalu Viva Musica a riaditeľ eventovej agentúry Matej Drlička. Na našu otázku zareagoval pozitívne už pred pár týždňami. "Témou konkurzu na pozíciu GR SND sa zaoberám už dlhší čas a veľmi intenzívne zvažujem svoju kandidatúru. Riadenie SND v stave, v akom sa nachádza, je mimoriadne náročnou výzvou a vyžaduje si krízový manažment. Deklarovaná katastrofálna finančná situácia a mediálna prestrelka medzi SND a MK SR vytvárajú veľmi zlý obraz o vnútorných vzťahoch v štátnej kultúre a v SND obzvlášť. Celý svoj život pôsobím v kultúre. Najprv ako výkonný umelec, posledné roky ako manažér. Je pre mňa náročné nečinne prihliadať na deprimujúcu situáciu v SND, ktoré je najväčšou a najvýznamnejšou štátnou inštitúciou živej kultúry na Slovensku. Myslím, že vzhľadom na moje profesionálne a odborné skúsenosti mám čo v tejto situácii ponúknuť. Výzva na predkladanie kandidatúr je do 7.11. Do tohto termínu dám svoje definitívne stanovisko," potvrdil svoje plány nášmu denníku.

S menom Mateja Drličku sa spájala kauza predsedníctva, kedy mal na starosti uvádzací koncert pri príležitosti otvorenia predsedníctva. Aj po rokoch tvrdí, že obvinenia sa v tom čase ukázali ako neopodstatnené. "V júli 2016 sme v rámci nášho festivalu Viva Musica! organizovali koncert s názvom Viva Europa, na ktorom vystúpil takmer 200 členný orchester a zbor, ktorého súčasťou boli speváci všetkých 27 krajín EÚ. Koncert mohlo sledovať vyše 1500 divákov bez nutnosti platiť vstupné a zároveň ho prenášala v priamom prenose RTVS. Ministerstvo zahraničných vecí na tento koncert prispelo sumou 100.000 eur. Celkové náklady boli v úrovni 170.000 eur. Agentúra Evka na našom projekte nijakým, ani priamym ani sprostredkovaným spôsobom neparticipovala. V čase tejto tzv. kauzy som poskytol novinárom aj Transparency international všetky doklady súvisiace s našim koncertom, ktoré jasne preukazujú našu transparentnosť," povedal s tým, že celá situácia vznikla spájaním hrušiek s jablkami a obyčajným nedorozumením.

„Je uletená, ale mám ju rád,“ hovorí o tejto fotke. Zdroj: ARCHÍV M. D.

Tajomný muž v pozadí

V súvislosti s ďalším vedením divadla sa v kuloároch skloňuje aj meno generálneho riaditeľa sekcie umenia na ministerstve kultúry Jozefa Švolíka. Práve jeho meno sa spájalo aj s pochybným výberovým konaním na post generálneho riaditeľa Štátneho divadla v Košiciach, ktoré vyhral Ondrej Šoth.

Práve za Ondreja Šotha sa mal podľa našich zdrojov prihovárať aj Jozef Švolík, ktorý zo svojho postu navrhuje jednotlivých členov výberových komisií a následne má mať v schvaľovacom procese konečné slovo vedenie ministerstva kultúry. Jozef Švolík však takéto domnienky rezolútne odmieta. „Výberové konanie prebehlo absolútne transparentne a je to totálna hlúposť. Ak toto niekto tvrdí, tak sa hlboko pletie,“vyjadril sa ostro pre náš denník. Podľa našich informácií mal byť Jozef Švolík generálnym riaditeľom už za bývalej ministerky Ľubice Laššákovej, a to práve v Štátnom divadle v Kočiciach. Nezávisle od seba nám túto skutočnosť potvrdilo niekoľko zdrojov.

V súvislosti s jeho kandidatúrou do vedenia SND sme ho kontaktovali a na jeho odpoveď čakáme.

Jozef Švolík Zdroj: MK SR

Progresívne vedenie?

V prostredí kultúry sa dlhodobo skloňovalo aj meno Zory Jaurovej z Progresívneho Slovenska. Absolventka Vysokej školy múzických umení v súčasnosti pôsobí ako filmová producentka, ale aj ako poradkyňa pre kultúru na magistráte u primátora Bratislavy Matúša Valla. Ako to teda vyzerá s jej vedením a trúfla by si na vedenie národného divadla? "Zatiaľ som o tom vôbec neuvažovala," reagovala Jaurová na našu otázku o jej kandidatúre.

divadelna kriticka dramaturgicka prekladatelka Zora Jaurova Zdroj: Picasa