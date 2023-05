Dano Heriban († 43) bol predovšetkým milujúci manžel a otec troch malých detí. Verejnosti sa dostal do povedomia hlavne vďaka stvárneniu Ďura Brmbalíka v seriáli Horná Dolná, za ktorú dokonca získal ocenenie OTO. Nebolo to ale jeho jediné ocenenie. Mnohé ďalšie získal za herecké výkony na divadelných doskách. Známy je aj z filmov Sviňa a Únos. Okrem toho sa venoval aj tvorbe detských pesničiek. Preslávil ho predovšetkým album z roku 2018 s názvom „Čosi úsmevné“. Dano Heriban († 43) zomrel na zástavu srdca 24. mája 2023.

„Herec, ktorý sa na nič nehral. Odišiel príliš skoro a o to viac to bolí. Česť jeho pamiatke,“ napísala na sociálnej sieti Čaputová s tým, že s hercom odišiel obrovský všestranný talent a humor, ktorý do našich životov prinášal kus človečiny. Líder Progresívneho Slovenska Michal Šimečka to vyjadril za všetkých: „Bude veľmi chýbať. Všetkým blízkym vyjadrujem úprimnú sústrasť.“

Predseda SNS Andrej Danko dokonca povedal, že sa mal s Danom Heribanom († 43) možnosť aj stretnúť. Herec vraj všade rozdával humor. „Vyjadrujem úprimnú sústrasť rodine pána Heribana,“ napísal Danko okrem iného na sociálnu sieť. Líder OĽaNO Igor Matovič si so zosnulým dokonca zahral v seriáli Pumpa. „Odpočívaj v pokoji,“ napísal na sociálnu sieť expremiér.

V galérii si pozrite celé odkazy Čaputovej, Kollára, Sulíka, Danka, Šimečku, Matoviča a ďalších politikov.

