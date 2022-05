Nie je to tak dávno, čo sme vás informovali o nečakanom úmrtí exministra školstva Lászlóa Szigetiho. Ten zomrel začiatkom februára vo veku 64 rokov. „So zlomeným srdcom sa lúčime s vynikajúcim, múdrym mužom, na ktorého sme sa mohli vždy spoľahnúť,“ uviedla strana Aliancia o svojom členovi na sociálnej sieti. Osud však býva krutý, dôkazom čoho je ďalšie šokujúce úmrtie člena Aliancia a niekdajšieho parťáka Bélu Bugára z Mostu-Híd.

Zoltán Kovács (vľavo) bol aktívnym politikom, najprv za Most-Híd, neskôr za novovzniknutú Alianciu. Zdroj: facebook Z.K.

Dnes z tohto sveta nečakane odišiel Zoltán Kovács, niekdajší senecký okresný predseda strany Most-Híd. Správu o jeho úmrtí zverejnil exminister životného prostredia László Sólymos. "Po ťažkej chorobe nás opustil kolega a priateľ. Ťahali sme to spolu v Moste, a chceli sme pokračovať v Aliancii, ale osud nám to prekazil. Je mi to nesmierne ľúto, Zoli. Odpočívaj v pokoji," napísal so zlomeným srdcom.

Zoltán Kovács bol obľúbeným politikom, o čom svedčia aj kondolencie jeho ďalších kolegov. Smútok prejavil Boris Kollár či expolitička Edita Pfundtner.

Prečítajte si tiež: