Smiech cez slzy: Bitka Tabák s Cigánikovou zabáva internet. Schytal to aj Fico, Čaputová a iní

Spor medzi Jankou Bittó Cigánikovou a Romanou Tabák vyeskaloval až do fyzického kontaktu. Mnohých to možno pohoršilo, no o to väčšiu srandu má z toho celý internet. Humoristi sa neštítia ani čierneho humoru a na zopár podarených vtipov si vybrali energetickú krízu. Zábavné meme vznikli aj o Štefanovi Harabinovi, Zuzane Čaputovej, Igorovi Matovičovi, Robertovi Ficovi a ďalším politikom.