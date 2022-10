Dlhoročná smeráčka a niekdajšia primátorka Humenného Jana Vaľová (57) poriadne prekvapila. Na internete totiž zverejnila starú svadobnú fotografiu, na ktorej by ste mladé dievča zaručene nespoznali!

Podpredsedníčka strany Smer-SD pritom podotkla, že "kedysi" to mali Slováci po svadbe ľahšie, než dnes. "Tak toto je moja svadobná. Už je to dávno. Myslím, si že sme to mali kedysi po svadbe ľahšie s bývaním a pomocou," napísala na sociálnej sieti. "Aj keď bolo menej peňazí, ale boli viac otvorené ľudské srdcia," spomína poslankyňa s dôvetkom, že láska, priateľstvo a rodina sú dôležitými súčasťami nášho života.

Archívnu fotografiu zo sobáša Jany Vaľovej nájdete v našej galérii.