Legálne odpočúvanie elitných vyšetrovateľov NAKA prinieslo šokujúce informácie! "Na NAKA pôsobí organizovaná skupina zločincov, ktorá od roku 2020 manipuluje trestné konania a plní zásadnú politickú úlohu, a to zničiť opozíciu a Smer,“ vyhlásil v tejto súvislosti predseda Smeru-SD Robert Fico. "Udavačom hovoria, čo majú povedať, korumpujú a vydierajú ich. Vymýšľajú si dôkazy a spisujú nezmyselné uznesenia o začatí trestného stíhania," uviedol. Líder Smeru-SD tvrdí, že táto skupina chce zničiť každého, kto jej v tom chce zabrániť. Ako príklad uviedol prípad vyšetrovateľky Úradu inšpekčnej služby Diany Santusovej a jej tímu.

Fico predstavil ďalšie úryvky z nahrávok, kde elitní vyšetrovatelia NAKA sa dohadujú na tom, kedy a ako chcú odstaviť vyšetrovateľku Santusovú. „Mali by sme ju (Santusovú) v nedeľu ráno spraviť, lebo by som sa potreboval venovať juniorovi,“ mal povedať vyšetrovateľ Ivan Guba. Podľa Fica je z prepisov nahrávok jasné, že elitní vyšetrovatelia sa chceli dostať k spisom vyšetrovateľky Úradu inšpekčnej služby, lebo boli o nich. Vyšetrovateľ Pavol Ďurka sa v jednom momente k tomu priamo priznáva: „... a budeš robiť prehliadku aj na ÚIŠ v kancelárii, kde jej zoberiem spis na nás“. Na to mal ďalší vyšetrovateľ Peter Turňa povedať: „Fú, kokos, ale to by bol ináč fail, že by sme ju zadržali dve hodiny predtým, ako oni by chceli nás.“ Podľa Fica sa vyšetrovatelia obávali, že na základe odpočúvania sa voči nim môže chystať zásah.

"To je taký megaškandál, ktorý nemá obdobu v moderných dejinách Slovenska,“ vyhlásil Fico a prirovnal to k praktikám ŠTB. Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) podľa jeho slov koordinoval činnosť elitných vyšetrovateľov NAKA Prezídia Policajného zboru, ktorí mali konať na politickú objednávku a zničiť opozíciu. "Na NAKA pôsobí organizovaná skupina zločincov v podobe vyšetrovateľov či operatívcov. Zaraďujeme tu aj rad prokurátorov z Úradu špeciálnej prokuratúry," konštatoval Fico. Táto skupina podľa jeho slov od parlamentných volieb v roku 2020 manipuluje trestné konania a plní politickú úlohu.

Exminister vnútra Robert Kaliňák na tlačovej konferencii strany zdôraznil, že vrcholom všetkého je správa o zrušení tímu Oblúk. Pripomenul slová Mikulca, ktorý ešte prednedávnom tvrdil, že ministerstvo vnútra sa vo vzťahu k vyšetrovateľke Santusovej správalo korektne. Dôkazom toho má byť fakt, že Santusová je stále ešte vyšetrovateľkou ÚIS. Kaliňák tvrdí, že skutočný dôkaz by bol, keby sa Santusová vrátila na čelo tímu Oblúk.

