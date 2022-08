„Základom politickej vojny, ktorú vedie Lipšicove komando na NAKE a na ÚŠP pod vedením Matoviča, je zlikvidovať opozíciu a vymazať ju z pozemského povrchu,“ povedal hneď v úvode šéf Smeru Fico. Smer-SD reagoval aj na vyjadrenia prezidenta Policajného zboru Štefana Hamrana, ktoré odzneli na štvrtkovej (11.8) tlačovej konferencii. Vyšetrovatelia NAKA sa podľa Hamrana postupne dopracovali k vysokopostaveným funkcionárom, ktorí mali bojovať proti organizovanému zločinu a rozkladať korupčné schémy.

Šéf polície zároveň informoval, že vďaka pomoci NAKA už bolo právoplatne odsúdených 17 osôb, medzi nimi aj viacero nominantov či ľudí pôsobiacich za Ficovej vlády. Ako príklad uviedol bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika, exprezidentku finančnej správy Lenku Wittenbergerovú, podnikateľa Zoroslava Kollára a viacerých bývalých policajtov alebo príslušníkov Slovenskej informačnej služby.

VIDEO: Šéf polície Hamran vytýka Ficovi, že permanentne kritizuje a spochybňuje postup orgánov činných v trestnom konaní v sledovaných kauzách.

„Táto politická tlačová konferencia, ktorá nepatrí do úst prezidenta Policajného zboru, je evidentným dôkazom toho, že sa začínajú objavovať veľké trhliny v Matovičovom a Lipšicovom komande, či už na NAKE ale na ÚŠP," myslí si Fico. Líder Smeru tvrdí, že majú dôveryhodné informácie z vnútra obidvoch zborov, že čím ďalej tým viac policajtov odmieta „robiť tieto špinavosti, do ktorých ich tlačí Matovič, Mikulec a Lipšic“. „Nepoznám demokratickú krajinu, kde by polovicu tlačovej konferencie útočil prezident PZ na predsedu najsilnejšej parlamentnej opozičnej strany,“ hovorí Fico.

Fico kritizoval Hamrana, ktorý podľa neho kryje zločincov na Národnej kriminálnej agentúre. „Pre nás je Hamran taký lacný Jožko. Dá si na krk zlatú retiazku, zoberie si veľké služobné auto zadarmo a ide tokať nejakej slečinke do Rakúska,“ podpichoval.

Šéf Smeru zároveň šokoval správou, že vyšetrovateľ NAKA Tomáš Emmel napísal záznam, v ktorom oznamuje, že mu volal prokurátor ohľadom toho, že mu môže poslať svedka, ktorý je pripravený povedať čokoľvek čo treba, aby pomohol vo vyšetrovaní konkrétnej veci. Vraj išlo známeho udavača Petra Petrova alias Tiger. Ten mal Emmelovi do telefónu povedať, že je pripravený povedať, čo treba. Vraj potom bude mať pokoj v jeho trestných veciach.

„Typická práca s udavačmi. Emmel sa tak naplašil, že napísal o tom úradný záznam. Keďže to urobil, a ďalej hovoril o pomeroch v rámci polície a NAKY, tak ho obvinili z nejakej údajnej korupcie, že zobral úplatok 2 500 eur. Tipnite si, ktorý je hlavný svedok v tomto prípade proti Emmelovi? Tiger,“ prekvapil ďalšími informáciami Fico. Následne ako bol Emmel obvinený, prezident Policajného zboru Hamran ho dočasne pozbavil výkonu štátnej služby.

Líder Smeru podotkol, že polícia nerieši ani vyjadrenia poslanca Juraja Krúpu o tom, že mu minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) sľuboval vyššie miesto na kandidátke, ak zahlasuje za schválenie rodinného balíčka z dielne rezortu financií. Fico to považuje za korupčné správanie.

