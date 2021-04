"Kto sa bojí nech nechodí do lesa," začal Robert Fico. "Nech nechodí do politiky a nie je trasoritka. My sa v Smere nebojíme a do toho lesa pôjdeme. A budeme takú politiku opozičnú robiť," povedal predseda strany Robert Fico.

Podľa Fica majú na rokovaní Národnej rady (NR) SR tri body. "Predložíme v súvislosti s Programovým vyhlásením vlády (PVV), že nevyslovujeme dôveru vláde. Nikto nemôže rátať s jedným jediným hlasom Smeru, pokiaľ ide o túto koalíciu," doplnil, že v uznesení vlády budú žiadať vytvorenie parlamentnej komisie s tým, že budú rešpektovať výsledky volieb. "Táto komisia by mala prešetriť zospovednosť vládnych činiteľov za rok 2020-2021 v súvislosti s pandémiou. Na čele tejto komisie by mal stáť predstaviteľ opozície," uviedol.

Druhá téma je okamžité zrušenie celoplošného testovania. "Máme dostatok dôkazov aby sme konštatovali, že tieto testy sú nepresné," tvrdí Fico. "Pre boha načo to robíme! Nemáme minutých 20 miliónov testov!" apeloval na tlačovke. Podľa jeho slov, ide len o vyhadzvanie peňazí a ich podozrivé nákupy. "Testovanie je nezmyselné a šikanujúce," dodal. K otázke očkovania Fico hovorí, že chce aby mali občania možnosť výberu vakcíny. "Z ľudí na Slovensku robíme pokusných králikov. Mám svoje osobné dôvody, prečo nie som fanúčik očkovania. To len preto, lebo prezidentka povedala, tak musím ísť?" dopĺňa, že svojich voličov nenabáda aby sa nešli očkovať.

Tretia požiadavka, na ktorej im záleží najviac je aby vláda požiadala o predĺženie núdzového stavu. "Chytráci zvolali vládu online aby sa nedohádali," hovorí Fico. Vyzýva koalíciu aby už v piatok ukázali, ako im na núdzovom stave záleží.

Podľa Ľuboša Blahu je vyhostenie ruských diplomatov nepriateľský akt. "Rusko je náš osloboditeľ a spojenec. Máme s ním priateľské vzťahy," dodáva. Kritizoval Hegera a naznačil, že aktuálna vláda je pod vplyvom amerických záujmov. Na vyhostenie pobaltských diplomatov z Ruska tvrdil, že tam išlo úplne o iné vzťahy. "My si neželáme, ako strana, aby sa ocitli v bloku nepriateľov," dodáva. Ďalej hovorí, že dokonca aj český prezident poprel, že by malo Rusko niečo spoločné s Vrběticami. "Čiže vyzývame vládu aby zvažovala následky svojich rozhodnutí. A dokonca aj prezidentka Slovenska. Dištancujeme sa čo vláda robí," hovorí.

Ladislav Kamenický stihol skritizovať aj schválený Plán obnovy. Podľa neho si vláda prispôsobuje veci, k tomu čo potrebuje. "Kde sa rieši potravinová bezpečnosť? A pánovi Mičovskému oznamujem aby odstúpil," začal tvrdú kritiku.

