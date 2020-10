Predseda Smeru-SD Robert Fico upozorňuje v tejto súvislosti na prepojenie firmy, ktorá testy dodala, s vládnymi predstaviteľmi.

"Predseda vlády SR Igor Matovič (OĽaNO) ani raz neodmietol informácie o tom, že jeho deti chodia do súkromnej školy spravovanej firmou, ktorej majiteľom je človek priamo spojený so spoločnosťou zabezpečujúcou testy. Premiér nepoprel ani to, že v orgánoch tejto školy pôsobí jeho manželka,“ upozornil Fico s tým, že firma je prepojená i s predstaviteľmi SaS a Sme rodina.

Líder opozičnej strany je presvedčený, že cena 43,5 milióna eur za 10 miliónov testov, ktoré štát od kritizovanej spoločnosti nakúpil prostredníctvom Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR), je predražená.

"Podľa viacerých zdrojov sa cena jedného testu od výrobcu pohybuje na úrovni medzi dvoma až troma eurami za jeden test. Z toho vyplýva, že zisk firmy, ktorá má navyše nedoplatky v Sociálnej poisťovni, sa pohybuje na úrovni 13 až 20 miliónov,“ spresnil Fico.

