Odvolávanie inicioval Smer-SD, ktorý tvrdí, že Sulík je nespôsobilý na výkon funkcie.

"Nespôsobilosť pána Sulíka ako ministra hospodárstva SR je zrejmá predovšetkým v poslednom období, keď SR, podnikateľská sféra, slovenské domácnosti, mestá a obce čelia bezprecedentnému tlaku v podobe enormného rastu cien energií," píše sa v odôvodnení návrhu na odvolanie Sulíka. Podnikateľské subjekty i domácnosti čaká enormné zdražovanie tepla, plynu a elektriny a minister hospodárstva podľa opozície doteraz nepredstavil žiadne racionálne riešenie.

Sulíka tiež kritizujú za to, že nezvládol prípravu a otvorenie slovenského pavilónu na svetovej výstave EXPO, čím spôsobil Slovensku medzinárodnú blamáž.

Minister hospodárstva už reagoval, že sa teší, že bude môcť vysvetliť verejnosti okolnosti cien energií. Tvrdí, že ľudia splácajú v účtoch za elektrinu niekdajšie "bačovanie" Smeru-SD.

Návrh opozície sa má prerokovať v rámci riadnej schôdze, opoziční poslanci totiž na zvolanie mimoriadnej schôdze na odvolávanie Sulíka nedodali dostatočný počet podpisov poslancov. Hovorkyňa predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina) Michaela Jurcová pre TASR uviedla, že ak by poslanci vyzbierali nanovo 30 podpisov na iniciovanie mimoriadnej schôdze, Kollár by ju zvolal takisto na utorok na 9.00 h. V tom prípade by šlo o mimoriadnu schôdzu, teraz je odvolávanie naplánované len ako bod programu riadnej schôdze.