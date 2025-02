Smer chce v parlamente 79-tku: Všetko závisí od Hlasu a SNS, tvrdí Gašpar

Strana Smer-SD chce, aby vládu podporovalo 79 poslancov. Závisieť to bude od toho, ako situáciu vyriešia strany Hlas-SD a Slovenská národná strana (SNS). Uviedol to podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy. Strana Smer-SD postavila Hlas-SD a SNS pred ultimátum, ktoré vyprší v pondelok 17. februára. Cieľom je obnoviť parlamentnú väčšinu. Na to, či sa koalícia dohodne, zatiaľ podpredseda parlamentu odpoveď nemá.