Boli to iba silné reči? Národná diaľničná spoločnosť (NDS) predĺžila mýtnu zmluvu so spoločnosťou SkyToll o ďalšie dva roky. Pritom Igor Matovič sa v kampani pred voľbami v roku 2020 dušoval, že jedna z prvých vecí, ktoré urobí, bude koniec štátnej spolupráce so SkyToll. Napriek jeho ohnivým sľubom zmluva pokračuje.

Mýtny systém kritizujú rôzni politici dlho a neustále. Šéf OĽaNO Igor Matovič ho dokonca označil za najväčší podvod vlády Smeru. Žiadal okamžité zrušenie zmluvy s firmou SkyToll a sľuboval, že sa jeho kabinet o to postará. Lenže spoločnosť dostala ďalšie veľké zákazky aj od Hegerovej vlády.

Bývalému ministrovi dopravy Andrejovi Doležalovi sa podarilo aspoň znížiť províziu Sky Tollu zo 48 % na 38 %. Lenže ambíciou štátu je dostať sa pod 20 %. Potom by mal výrazne viac z výberu mýta a mohol by investovať vyššiu sumu do opráv vozoviek a diaľničnej infraštruktúry. Na lepšiu predstavu, za prvé 4 mesiace roka vybrali na mýtnom 77,51 milióna eur. Na základe zmluvy však z toho ide 38 percent na účet súkromnej spoločnosti Sky Toll.

Pôvodne sa mala zmluva so SkyToll týkajúca sa výberu mýta skončiť už vlani. NDS ju však predĺžila do konca roka 2024. Rozhodnutie vysvetlila prieťahmi spojenými s tendrom na nové mýto. Podľa rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie však majú diaľničiari výsledok súťaže na mýtny systém znova a opakovane vyhodnotiť.

Nadácia Zastavme korupciu (NZK) kritizuje NDS a zmluvu považuje za nevýhodnú a predraženú. Vyzvala premiéra Ľudovíta Ódora s prezidentkou Zuzanou Čaputovou, aby zasiahli a postup NDS pri mýte preverili. „Namiesto sľubovanej zľavy diaľničiari reálne dohodli pre štát ešte vyššiu cenu, ako vysúťažil pred rokmi exminister Ľubomír Vážny. Namiesto pôvodných 40 miliónov eur vyrokovali mýto so zľavou 63 miliónov eur na tento rok a 67 miliónov eur od januára. Ceny ešte budú navýšené o infláciu,“ uviedla NZK. Podľa nej programové vyhlásenie vlády ráta s viditeľným poklesom nákladov za výber mýta z 38 na 15 %, pričom z jej pohľadu by bol najefektívnejším riešením prevod súčasného mýta do rúk štátu.

Nakoniec predseda vlády Ľudovít Ódor dal preveriť zmluvu medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou (NDS) a spoločnosťou SkyToll. Plánuje sa stretnúť aj s ministrom dopravy Pavlom Lančaričom a predstaviteľmi NDS.

