V utorok 2. augusta pristálo v hlavnom meste Tchaj-pej lietadlo s americkou političkou Nancy Pelosi. Išlo tak o najvýznamnejšiu návštevu ostrova za ostatné desaťročia. Ako je však dnes už dobre známe, príchod predsedníčky Snemovne reprezentantov Spojených štátov však vyvolal na pevninskej Číne vyhrotenú reakciu. Komunistický režim nešetril silnými vyhláseniami a na jej prílet zareagoval začatím vojenských cvičení okolo ostrova, ktorý považuje za svoju súčasť.

Taiwanské ministerstvo obrany vo štvrtok dokonca oznámilo, že Čína vypálila počas vojenských cvičení v blízkosti Taiwanu niekoľko balistických striel. Túto informáciu potvrdila aj čínska armáda.Slovensko síce neuznáva Taiwan ako samostatný štát, ale má s ním dobré vzťahy, čoho dôkazom sú aj časté cesty slovenských delegácií na východ. Nedávno ho navštívili saskári Juraj Droba, Milan Laurenčík, Miroslav Žiak či Andrej Stančík z OĽaNO. Svoju podporu mu často vyjadrujú aj ďalší poslanci NR SR ako Peter Osuský, Ján Benčík alebo Ondrej Dostál (všetci SaS).

Vzhľadom na aktuálnu situáciu na Taiwane je zaujímavé, že sa na tamojšej pôde momentálne nachádzajú dvaja slovenskí poslanci, a to už spomínaný Miroslav Žiak a Juraj Šeliga zo Za ľudí. „Nie, nehodlám sa tam biť, ale bol som pozvaný ako vedúci európskej delegácie na spoznávanie Taiwanu a nadväzovaní bilaterálnych vzťahov, či na úrovni vlád, ale aj biznisu a vzdelávania," napísal Žiak ešte pred odletom na sociálnej sieti

Nám sa s ním podarilo včera skontaktovať, a tak nám bližšie porozprával o všetkom, čo na ostrove aktuálne prežíva. „Je to peklo. Cítime sa ako na samotke, tri dni bez akéhokoľvek kontaktu s ľuďmi. Jedlo nám dokonca dajú len na taký stolík pred dvere a iba nám zazvonia zospodu, že ho tam máme. Je to dosť nepríjemné, viem si predstaviť tú samotku pre väzňov, keď nemajú pri sebe informačné technológie," povedal nám s vysvetlením, že v krajine je povinné dodržiavať protipandemické opatrenia, preto sa s kolegom Šeligom ocitli v hotelovej karanténe. Napriek tomu však našiel v aktuálnej situácii niekoľko pozitív. „Čas mi pomerne rýchlo ubieha, robím si robotu, ktorú mám zameškanú."

Žiak si to na Taiwan namieril na celý mesiac, no Slováci sa vraj nemusia obávať, že by mu cestu platili zo svojich daní. „Je to na pozvanie taiwanskej vlády, Slovenská republika s tým nemá nič spoločné a nehradí to dokonca ani NR SR." Slovenskí politici chodia na ostrov s rovnakými cieľmi: „Je to na zlepšovanie bilaterálnych vzťahov a nadviazanie kontaktov. Dokonca, keď som dal status, že idem na Taiwan, tak ma oslovilo niekoľko podnikateľov zo Slovenska, ktorí by tam chceli spolupracovať."

Zatiaľ čo čínska armáda vykonáva vojenské cvičenia v tesnej blízkosti ostrovného územia, domáci podľa Žiaka zostávajú pokojní: „Taiwanci sú dlhodobo pripravení na akúkoľvek hrozbu z Číny. Oni žijú s tým, že by ich Čína mohla kedykoľvek napadnúť. Takéto cvičenie ich nerozhodí. Nie je to prvý ani poslednýkrát a Taiwanci si z toho nič nerobia." Keďže je na ceste spoločne s poslancom Za ľudí Jurajom Šeligom, spýtali sme sa na ich najbližšie plány. Tie vás zrejme poriadne prekvapia... VIAC SA O NICH DOČÍTATE V NAŠEJ GALÉRII.

Situáciu pozorne sledujú aj poslanci, ktorí aktuálne trávia čas doma na Slovensku. „Čína síce pľuje oheň a síru, ale nič jej to nepomôže. Po ruskej agresii sa demokratický svet zobúdza a už nebude odvracať zrak od šikany menších," vyjadril sa k aktuálnemu dianiu na Instagrame aj Andrej Stančík a dodal: „Ak sa niečo stane na Taiwane, Ukrajina bude vyzerať ako predohra..."

Prečítajte si aj: