Priznal, že sa ťažko vyrovnáva s motívom činu, ktorým bolo ľudské nepriateľstvo. Apeloval preto na ľudskosť a tolerantnosť. "Každý jeden z nás môže prispieť k zlepšeniu spoločnosti," uviedol minister, pričom vyjadril sústrasť pozostalým obetí.

V súvislosti s okolnosťami tragédie zároveň požiadal pedagógov i rodičov žiakov a študentov, aby s nimi čo najviac komunikovali a boli vnímaví voči ich postojom, trápeniam a traumám. Pripomenul i existenciu tiesňových liniek, na ktorých sú odborníci pripravení pomôcť, poradiť či minimálne vypočuť, spomenul napríklad linku Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) [email protected]. "V škole, ktorú navštevoval útočník, bol zriadený intervenčný tím na pomoc ostatným spolužiakom," informoval minister.

VÚDPaP vníma tento prípad veľmi citlivo. Podľa jeho riaditeľky Janette Motlovej je v prvom rade potrebná sanácia tých, ktorí boli v čase tragédie priamo na mieste. Rovnako je podľa nej veľmi dôležitá sanácia ľudí, ktorí sa hlásia ku komunite LGBTI, ale aj ich rodičov a blízkych príbuzných. "Je pravdepodobné, že po tejto tragédii budú žiadať zvýšenú ochranu a zaistenie bezpečnosti. Navyše, budú musieť spracovať úzkosť a strach. Niektorí sa po tejto tragédii budú báť verejne prejaviť, kým v skutočnosti sú, a budú cítiť neistotu, či svoju orientáciu zrazu nemajú potláčať alebo skrývať," povedala Motlová. S tým môžu podľa jej slov následne súvisieť ďalšie psychické problémy, ktoré sa budú nabaľovať a prejavia sa možno až o niekoľko mesiacov či rokov neskôr. "Táto tragédia potvrdzuje, že téma extrémizmu na Slovensku prítomná je. V každej škole si teraz musíme reálne priznať, že ak s ňou nezačneme pracovať hneď, neskôr bude natoľko silná a nakumulovaná, že na ňu už nebudeme môcť reagovať vôbec," dodala Motlová.

"Práve pri takýchto situáciách si uvedomujeme, ako je dôležité, aby pedagogickí a odborní zamestnanci nemuseli čakať na to, že im niekto poradí. Jednoducho siahnu po štandardoch odborných činností v systéme poradenstva a prevencie, v ktorých je popísané, čo robiť v náročných situáciách," uviedla riaditeľka ústavu. Na obdobné situácie reflektujú aj odborné postupy, ktoré vo VÚDPaP pripravujú a postupne zverejňujú. "Štandardy odborných činností v systéme poradenstva a prevencie by mali byť prijaté do konca roka, aktuálne ich pripravujeme na doručenie ministrovi školstva," uzavrela Motlová.

K streľbe v centre Bratislavy došlo v stredu po 19.00 h. Na mieste zomreli dvaja muži. Zranená bola jedna žena, ktorú previezli do jednej z bratislavských nemocníc. Páchateľ z miesta činu ušiel. Polícia ho našla mŕtveho.