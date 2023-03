Strana SaS Richarda Sulíka podáva trestné oznámenie kvôli ťažbe zlata na Slovensku. Firma Slovenská banská vraj predávala zlato, ktoré vyťažila, no štátu neplatila dostatočné dane. Podľa SaS tak štát mohol prísť až o 10 miliónov eur.

Fígeľ je v tom, že Slovenska banská spoločnosť, ktorá prevádzkuje baňu Rozália, vykazuje namiesto ťažby zlata ´polymetalickú rudu´. V prípade zlata by pritom museli odvádzať štátu 5 % hodnoty vyťaženej suroviny a pri polymetalickej rude sú to 2 %. Donedávna spoločnosť platila iba 0,1 %. „Vyťažia okolo 400 kg zlata ročne. Keď som bol ešte minister, dorúbili sme im doplatok 1,7 milióna eur za posledných päť rokov. Peniaze mali byť už dávno zaplatené. Ak nie, mal už dávno nastúpiť exekútor,“ povedal Sulík.

Podľa šéfa SaS sa minister hospodárstva Karel Hirman iba nečinne prizerá: „Tvári sa, že sa ho to netýka a mlčí.“ Podľa Karola Galeka z SaS sa nízke platby štátu od Slovenskej banskej datujú až do roku 2002 a tak štát mohol prísť celkovo až o 10 miliónov eur. „Firma sa snaží schovávať za inú položku. Tvária sa, že ťažia polymetalickú rudu, ale vo výročnej správe je to už zlato,“ dodal Sulík s tým, že dôveruje vyšetrovateľom NAKA a prokuratúre.

Keďže sa vo veci nič nedeje, a to napriek tomu, že liberáli na to upozorňovali, rozhodli sa konať omnoho ráznejšie. Podali trestné oznámenie na neznámeho páchateľa hneď za niekoľko skutkov. „Je to zneužívanie právomoci verejného činiteľa, prijímanie a poskytovanie nenáležitej výhody, založenie, zosnovanie, podporovanie zločineckej skupiny, marenie úloh verejným činiteľom, podvod, porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku,“ dodal Galek.

Slovenská banská má podľa finstat.sk od roku 2015 do 2021 tržby od 14,2 milióna eur do 19,3 milióna eur. Ročný čistý zisk im za toto obdobie neklesol pod 4,3 milióna eur (v roku 2021 bol 6,2 milióna eur). Za rok 2022 ešte nie je známa ani tržba, ani zisk.

