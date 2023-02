Na Slovensku sa tento týždeň začala výstavba priemyselného parku neďaleko Košíc. Všetko to však mohlo byť inak. Richard Sulík priznáva, že ešte ako minister hospodárstva sa dočítal, že Volvo plánuje investíciu vo východnej Európe. „Hneď som zohnal kontakt na viceprezidenta Volva. To bola posledná chvíľa, v ktorej sa Slovensko dostalo na shortlist vhodných krajín na túto investíciu. Dal som dokopy šesťčlenný tím ľudí a najdôležitejšou položkou bola príprava územia pri obci Valaliky pri Košiciach,“ napísal na sociálnej sieti Sulík s tým, že potom viceprezident prišiel do Košíc, kde sa stretli a bolo rozhodnuté.

Ani s odstupom času však nie je všetko také ružové, ako by sa mohlo zdať. V súvislosti s parkom malo byť podané trestné oznámenie práve na Sulíka súvisiace s tým, že rezort hospodárstva založil štátnu firmu Valaliky Industrial Park (VIP) so základným imaním 85 385 299 eur. 25. februára 2022 sa pritom v uznesení vlády o financovaní „Strategického územia Valaliky" píše o konkrétnej výške investície: „Vláda ukladá ministrovi hospodárstva vydať rozhodnutie, ktorým dôjde k vkladu do spoločnosti so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu vo výške 85 385 299 eur do 4. marca.“ VIP bola založená 2. marca 2022.

„Začína sa časť výstavby, ktorá je na strane štátu. Súčasťou investičnej zmluvy je, aby štát pripravil toto územie do určitej kvality, aby tu Volvo mohlo prísť stavať vlastný závod,“ povedal pri začatí výstavby priemyselného parku konateľ VIP Miloslav Durec. Firma teda vykonáva potrebnú činnosť, no Matovič po odvolaní vlády povedal, že Sulík sa mal dopustiť korupcie. Nechcel síce povedať akej, no pre startitup.sk nedávno prezradil, že vo veci nastal posun: „Bol som už vypovedať, no viac vám nepoviem.“ Svetlo do situácie nepriniesla ani polícia: „Podozreniami z trestnej činnosti sa zaoberáme, bližšie informácie však nie je možné poskytnúť.“

Sulík však prešiel do protiútoku.

Ak vás zaujíma, pre aký krok sa rozhodol, pozrite si NAŠU GALÉRIU!



Prečítajte si tiež: