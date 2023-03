SaS vyzvala dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera, aby Slovensko odmietlo návrh EÚ na úplný zákaz predaja nových automobilov so spaľovacím motorom po roku 2035. No ešte závažnejšie slová povedal predseda liberálov Richard Sulík k ministrovi hospodárstva Karlovi Hirmanovi. Kvôli jeho nečinnosti sme vraj prišli o obrovskú investíciu na výrobu elektromotorov. Sulík sa vyjadril aj k ponuke pre exministra zahraničných vecí Ivana Korčoka.

Liberáli začali brífing kritikou Hegera za to, že sa nepridal k Nemecku, Taliansku, Česku a Poľsku, ktoré sa rázne postavili proti tomu, aby sa od roku 2035 zakázali predávať autá so spaľovacími motormi a prešlo sa na elektromobily: „Rok 2035 sa zdá byť ďaleko, ale kvôli životnosti áut je to blízko. Väčšina ľudí si nebude môcť kúpiť elektromobil. EÚ ženie automobilový priemysel do priepasti. Vyzývam Hegera, aby nesúhlasil s koncom predaja spaľovacích motorov.“ Podľa lídra SaS by mal zákaz predaja spaľovacích motorov negatívny dopad na slovenský priemysel. Sulík zároveň podotkol, že SaS nie je proti elektromobilom, ale proti zákazu spaľovacích motorov.

Členovia SaS zároveň skritizovali Hirmana za jeho vraj alibistický prístup k baterkárni Volkswagenu. Známa automobilka totiž hľadala, kde Volkswagen investuje štyri miliardy eur na baterkáreň. V hre vraj bolo aj Slovensko, konkrétne Šurany. Sulík prezradil, že o investíciu by sme museli bojovať, no podľa neho to Hirman vzdal už dopredu: „USA dalo baterkárni veľmi výhodné podmienky, ale to predsa neznamená, že hneď hodím flintu do žita. A nebudem to podporovať tak, že tu by to aj tak nefungovalo. Toto môže povedať len neschopný človek.“

V závere sa Sulík jasne vyjadril aj k téme návratu Ivana Korčoka do politiky pod vlajkou SaS.



