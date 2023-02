"Prečo to škrípalo medzi SaS a Matovičom? Lebo Matovič nedovolil kradnúť," –vyhlásil líder OĽaNO v relácii RTVS keď prišla reč na tému pádu vlády, za ktorý hlasovali aj ich bývalí kolegovia od liberálov. Podľa slov Matoviča sa SaS snažila “ušmodrhať” peniaze, stámilióny eur v prospech oligarchov.

Matovič vzápätí pripomenul obvinenie predsedu Smeru-SD Roberta Fica. Ten ešte v januári ukázal verejnosti žiadosť, ktorý v júni 2022 poslala pravá ruka Sulíka – vtedajší štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Karol Galek predsedovi Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Andrejovi Jurisovi. V ňom ho v mene ministerstva hospodárstva žiadal o posun referenčného obdobia, za ktoré mali dodávatelia elektrickej energie nakupovať elektrinu na rok 2023, na august a september. Regulačný úrad namiesto toho, aby protestoval, postupoval podľa týchto pokynov. Dodávatelia teda nakupovali drahú elektrinu a na základe toho potom posielali vysoké zálohové faktúry. "Máme teda jasný dôkaz, že za vysoké zálohové platby zodpovedá Sulík, jeho štátny tajomník Galek a ÚRSO," povedal vtedy Fico.

“Sulík na to reagoval, že ide o výmysel, hlúposti, že to nie je pravda. Presne kvôli „odbornosti“, kvôli týmto hochštaplerom z SAS dostali podnikatelia účty o 300 miliónov eur zbytočne vyššie a tie škody bude splácať štát,” kritizoval teraz Matovič. “Posúvať regulované obdobie takto šuflikantsky, a keď si ešte pozrite, prečo sa posúvalo to obdobie, no lebo Sulík ako minister hospodárstva si vtedy nerobil svoju prácu. Neposunul memorandum na Európsku komisiu, hoci bol podpísaný už vo februári, ale posunul ho až v júli, lebo on mal dôležitejšiu robotu – chodiť za štátne na dovolenky do Dubaja a robiť sprievodcu Geissenovcom,” vyhlásil Matovič na adresu svojho bývalého koaličného partnera. “Za Geissenovcov a jeho Dubaj zaplatili podnikatelia 300 miliónov eur a teraz im to budeme musieť preplácať. To je škoda na verejný rozpočet,” zaklincoval to líder OĽaNO.

Hnutie OĽaNO si naďalej stojí za septembrovým termínom predčasných parlamentných volieb. Opozičný poslanec Marián Viskupič (SaS) povedal, že liberáli v pondelok (27. 2.) nepodporia otvorenie mimoriadnej parlamentnej schôdze o skoršom termíne volieb a poskytnutí stíhačiek MiG-29 Ukrajine.

"Naši voliči uprednostňujú septembrový termín volieb, my si tým pádom stojíme za týmto termínom," povedal Matovič. V prípade, ak by prezidentka vymenovala úradnícku vládu, bol by za čo najskoršie voľby. "Posledné, čo krajina potrebuje je, aby sme opäť robili na poslednú chvíľu chaos," reagoval Viskupič.

V súvislosti so situáciou v hnutí OĽaNO Matovič uviedol, že neregistruje dopyt po tom, aby ho dočasne poverený premiér Eduard Heger (OĽaNO) nahradil vo funkcii predsedu. Predpokladá, že Heger s dočasne povereným ministrom obrany Jaroslavom Naďom (OĽaNO) pôjdu skôr vlastnou cestou.

Prečítajte si tiež: