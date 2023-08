Smer nepôjde do koalície s OĽANO, SaS so Smerom a SNS, KDH má problém s agendou PS. Sme rodina zase deklaruje, že so Smerom do koalície nepôjdu. Hlas sa nesmelo vyhraňuje voči Republike, s OĽANO nechce ísť prakticky nikto. Kresťania a národniari majú problém s liberálmi, ďalší poškuľujú po vystúpení z NATO a EÚ. Smer by mal podľa najnovšieho prieskumu AKO 36 poslancov, PS 30, Hlas 28, SaS a Republika po 12, Sme rodina a KDH po 11 a SNS 10. Vznik akejkoľvek vlády bez ideologických rozporov alebo účasti Hlasu je prakticky nemožný. Teda okrem prípadu, že šéf Sme rodina Boris Kollár (57) ustúpi od negatívneho postoja k Smeru. Karty môže zamiešať výrazne aj to, že SaS, Republika, Sme rodina, KDH alebo SNS sa do parlamentu nedostanú.

Koalícia Smeru, SNS, Republiky a Sme rodina by mohla mať pre Slovensko podľa odborníka fatálne následky. „Bola by to absolútna katastrofa pre slovenskú spoločnosť. Posunuli by sme sa míľovými krokmi dozadu, niekde do roku 1994 (vláda Mečiara, pozn. autora),“ povedal politológ Radoslav Štefančík. Ak by sa toto naozaj stalo, tak má pre ľudí radu: „Odporúčal by som pre takúto možnosť všetkým ľuďom, aby si skontrolovali svoje cestovné doklady, aby mali preložené diplomy a maturitné vysvedčenie.“ Pri takejto zostave je možný aj prípad Maďarska, ktoré má pre rôzne vládne rozhodnutia, sťažený prístup k eurofondom. To by malo dosah aj na životnú úroveň.

Pravdepodobnejšou alternatívou, vzhľadom na preferencie, je však koalícia Smer, Hlas a SNS. Podľa prieskumu by však ani oni nemali dostatok poslancov a museli by si „pribaliť“ niekoho z dvojice Sme rodina a Republika. Pre postoj Petra Pellegriniho (47) k extrémistom, sa zdá pravdepodobnejšia Sme rodina. V tomto prípade môže nad Slovenskom visieť spor medzi šéfom Smeru Robertom Ficom (58) a Pellegrinim ohľadom zahraničnej politiky. Štefančík sa toho však neobáva: „Nemyslím si, že by vznikli hádky ohľadom zahranično-politickej orientácie. Fico ten svoj antieurópsky postoj momentálne šíri len preto, lebo potrebuje naháňať voličov, ktorých oslovuje aj SNS a Republika.“

