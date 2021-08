Na Slovensko mieri NOVÝ zamestnávateľ: ZNÁMA nemecká firma má zamestnať STOVKY ľudí!

Do pripravovaného strategického priemyselného parku v Rimavskej Sobote mieri bavorský spracovateľ dreva Ziegler Grup. Firma by tam mala po dokončení investície zamestnať 430 ľudí a investícia na vybudovanie píly a drevospracujúcej prevádzky by mala dosiahnuť približne 255 miliónov eur.