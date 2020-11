Prioritou Slovenska by podľa rezortu spravodlivosti malo byť objasnenie prípadu a vyvodenie eventuálnej zodpovednosti za smrť Chovanca. Kolíková priblížila, že Slovensko teraz musí uzatvoriť právne služby, aby sa naša krajina stala účastníkom konania. „Prirodzene sa núka, že by to bola právna kancelária, ktorá už dnes zastupuje rodinu pána Chovanca,“ podotkla.

Ministerstvo si zisťovalo o nej viac informácií. „Je to kancelária, ktorá je veľmi kvalitná v tom, že je to oblasť, v ktorej sa dobre vyzná,“ hovorí Kolíková. Pripomenula, že ani po dvoch rokoch nie je jasne vysvetlené, za akých okolností Chovanec zomrel.

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nominant SaS) uviedol, že Slovensko a diplomacia urobili 28 konkrétnych krokov v prípade vraždy. „Budeme vyvíjať maximálny tlak na belgickú stranu v rámci možností, ktoré máme, lebo vyšetrovanie je v rukách belgických orgánov, tak aby sme napomohli tomu, aby sa vyšetrovanie pohlo z miesta,“ hovorí Korčok. Dodal, že tento krok je dôkazom toho, že SR nevynecháva žiaden ani teoretický krok.

Chovanec zomrel v Belgicku vo februári 2018 po potýčke s políciou na letisku v meste Charleroi. Podľa pôvodných informácií prelomil letiskovú bariéru a nastúpil do lietadla neoprávnene. Malo dôjsť k potýčke, pričom letisková polícia ho vyviedla a umiestnila do cely predbežného zadržania, kde sa mal Chovanec dopustiť sebapoškodenia.

