Ako pred niekoľkými dňami informoval portál aktuality, niekdajšiemu šéfovi obrany bude štát poskytovať ochranu napriek odchodu do poslaneckých lavíc. Dôvodom majú byť neutíchajúce vyhrážky smrťou. O ochranku sa rozhodol požiadať sám Naď. „A to z objektívnych a racionálnych dôvodov. Úrad eviduje vyhrážky smrťou mne a mojej rodine, túto situáciu si určite nikto nedovolí podceniť,” uviedol pre denník Plus JEDEN DEŇ exminister obrany.

"Bývalému ministrovi obrany Jaroslavovi Naďovi bude po jeho skončení vo funkcii ministra poskytovaná osobná ochrana po dobu 90 dní. Jaroslav Naď o jej poskytnutie požiadal ministra vnútra SR, ktorý dočasné pridelenie osobnej ochrany Úradom pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR podpísal. V prípade poskytnutia osobnej ochrany pre Jaroslava Naďa ide o závažné bezpečnostné dôvody, ktoré nemôžeme bližšie komentovať," reagoval na naše otázky rezort vnútra. Okrem exministra by mal ďalších 90 dní využívať ochranku aj expremiér Eduard Heger (47), ktorého v minulosti sledoval vrah zo Zámockej ulice.

„Úrad na ochranu ústavných činiteľov vyhodnocuje situáciu na základe rôznych poznatkov a signálov, ktoré zbierajú jeho operatívci. Ak je to potrebné, úrad na základe získaných informácií danému politikovi predĺži, zosilní, prípadne zredukuje ochranu," ozrejmil postupy bezpečnostný expert a niekdajší šéf Úradu na ochranu ústavných činiteľov Juraj Zábojník (60). „Aj vzhľadom na ,nevyprofilovanú' skladbu slov daného ministra sa však vzniknutým problémom nečudujem," neodpustil si ostrú poznámku odborník.

Na časté útoky zo strany oponentov pritom podľa Zábojníka môžu doplácať aj politici s kultivovaným prejavom. „Mnohí však komunikovať nevedia a ja si nepamätám, kedy naposledy panovala medzi politikmi taká veľká nevraživosť," povedal. „Mali by si k sebe nájsť cestu a používať umiernený slovník. Veľmi tu chýba tolerantnosť jedného politika voči druhému," uzatvára Zábojník.

