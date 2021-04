Slovensko ako jediná krajina nemá ani jednu firmu, ktorá by zatiaľ o investície prejavila záujem. Vo štvrtok na to upozornil nezaradený poslanec parlamentu Tomáš Valášek pôsobiaci v strane Progresívne Slovensko (PS) a europoslanec Michal Šimečka (PS).

Od februára funguje pod EK nový projekt s názvom HERA, ktorý je určený na podporu zdravotníctva v Európe. Cieľom projektu je dosiahnuť európsku zdravotnícku sebestačnosť, aby si napríklad európske krajiny v prípade ďalšej pandémie mohli samy vyvinúť, otestovať, vyrobiť a distribuovať vakcíny. "Sme jedinou krajinou EÚ, od ktorej EK neeviduje žiadny záujem o tieto investície z projektu," upozornil Valášek.

Michal Šimečka je člen Progresívneho Slovenka. Zdroj: Martin Baumann

Od roku 2023 bude možné z projektu čerpať viac ako päť miliárd eur. Podľa Valáška EK začala už mapovať, ktoré štáty by mali záujem o investície do zdravotníckeho priemyslu, od slovenských firiem žiadnu odozvu zatiaľ nemá. "Na Slovensku však je záujem o peniaze, ale zlyháva to na byrokracii. Táto agenda nemá politického lídra. V Bruseli o slovenských firmách vedia veľmi málo. V súčasnosti európske firmy už rokujú o možnostiach investícií," zdôraznil Šimečka.

Premiér Eduard Heger (OĽANO) by mal podľa Šimečku definovať pritiahnutie európskych peňazí do slovenských firiem ako prioritu a mal by sa o to aktívne zaujímať. "Mala by sa vytvoriť pracovná skupina zložená zo zástupcov ministerstva zdravotníctva, hospodárstva, zahraničných vecí a zo zástupcov súkromných firiem. Vláda by mala vstúpiť do komunikácie s EK s konkrétnymi projektmi," vymenoval Šimečka. Slovensko má podľa PS ešte stále šancu uchádzať sa o európsku investíciu do zdravotníctva.