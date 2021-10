Kamenický kritizuje, že návrh rozpočtu na budúci rok nepočíta so zvyšovaním platov v štátnej správe. "Dávate veľkú nulu hasičom, policajtom, vojakom, celej verejnej správe. Oháňate sa zvyšovaním platov zdravotníkov na základe nejakého automatu, ktorý tam funguje, ale navyše im nedáte nič a učiteľom chcete dať vtedy, ak vás budú poslúchať vaši koaliční partneri," okomentoval Kamenický.

Igor Matovič otvorene prehovoril o zaujímavom návrhu smeráka Kamenického. Zdroj: Dano Veselský

Matovič poprel, že by v rámci rokovaní o rozpočte išlo o vydieranie koaličných partnerov. Pripomenul, že ak chce štát niekam dať peniaze navyše, niekde inde zase treba tie peniaze ubrať, ide teda z jeho strany o volanie po zodpovednosti koaličných partnerov. Kamenický povedal, že on by samotný rozpočet navrhol úplne inak. Medzi krokmi, ktoré by spravil inak ako Matovič, vymenoval aj zmrazenie platov členov vlády. "Napríklad v tomto roku, pán minister mal zmraziť platy celej vláde, doteraz to neurobil," zdôraznil exminister.

Exminister a súčasný minister financií sa počas diskusie zhodli na tom, že ten druhý nerozumie téme verejných financií. Kamenický sa domnieva, že rozpočet má naštudovaný lepšie než sám Matovič a chcel by sa baviť o podrobnostiach. Matovič zase tvrdí, že Kamenický bol najnezodpovednejším ministrom financií v Európskej únii, prehajdákal miliardy a teraz len mudruje.