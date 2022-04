Včera to bol presne rok, čo do kresla predsedu vlády zasadol Eduard Heger (45), ktorý na poste vystriedal Igora Matoviča (48). Obaja politici sú verejnosťou aj odborníkmi vnímaní odlišne, napriek tomu priniesli výsledky ankety denníka Plus JEDEN DEŇ v otázke, ktorý z nich je lepší premiér, šokujúci výsledok.

Kariéra máloktorého slovenského politika zažila také turbulencie ako Igora Matoviča (48) ostatné dva roky. Pred parlamentnými voľbami vo februári 2020 bol doslova miláčikom národa, no po roku v kresle premiéra sa už musel porúčať so sklopenými ušami. Po niekoľkotýždňovej kríze ho nahradil vtedajší minister financií Eduard Heger. A aj keď politici sľubovali „vládnu rekonštrukciu", mimo rošády na stoličkách ministra s premiérom sa nič zvláštne ne- udialo.

Napriek tomu bol krok výmeny Matoviča za Hegera vnímaný pozitívne. „Najdôležitejší rozdiel je v politickej komunikácii. Heger je slušný človek, Matovič je hulvát," zhodnotil politológ Radoslav Štefančík. „Heger nevyvoláva u voličov žiadnu emóciu, naopak, Matoviča niektorí zbožňujú, iní z duše nenávidia. Napriek tomu, že je Heger nevýrazný, má pomerne vysokú mieru dôvery, takže jeho komunikačná stratégia nemusí byť úplne zlá," pokračuje politológ s odkazom na výsledky ankety denníka Plus JEDEN DEŇ.

Igor Matovič na rozdiel od Eduarda Hegera nevie s kolegami vhodne komunikovať. Zdroj: Martin Baumann

Na základe 18 783 odpovedí sa ukázalo, že 20 percent opýtaných je s Eduardom Hegerom na čele vlády spokojných, no 74 percent z nich tvrdí pravý opak. „Či je dobrým premiérom? Lepším ako Igor Matovič. Pod Matovičom by sa zrejme vláda dávno rozpadla. Heger je diplomat, zameraný skôr na dohodu ako na konflikt, nejde zbytočne hlavou proti múru," konštatoval Štefančík s tým, že súčasnému premiérovi by sa zišlo viac autority. „Mal by tak väčší manévrovací priestor na riešenie problémov," uzatvára odborník.

