Najväčší predvolebný sľub lídra Sme rodina Borisa Kollára (57) bolo lacné štátne nájomné bývanie pre každého občana. Po jeho nedávnom brífingu s podpredsedom vlády Štefanom Holým (43) sa zdalo, že už čoskoro ľudia ušetria na bývaní približne 200 eur mesačne, a to už je naozaj dosť, hlavne v terajších časoch, keď sa rapídne zvyšujú životné náklady. No nie je všetko zlato, čo sa blyští.

Kto by si nepamätal predvolebné sľuby. Znie to všetko tak lákavo, že si človek nevie vybrať koho voliť, lebo všetky tie sľuby znejú úžasne. Jednou z najdôležitejších vecí v živote človeka je bývanie. A práve na to Kollár upozornil pred voľbami 2020, nakoľko nie každý si môže dovoliť hypotékou, alebo platenie vysokého nájomného. „Chceme zaviesť systém stavania štátnych nájomných bytov, kde vám budeme garantovať 2-izbový byt za 200 eur mesačne,“ povedal Kollár s tým, že sa to dá urobiť, ak štát nebude chcieť zarobiť. Rozdiel medzi súkromným developerom a štátom bol podľa Kollára práve v tom, že podnikateľ chce na ľuďoch zarobiť.

Dva a pol roka po voľbách Sme rodina ukázala cenovú mapu nájomných bytov, ktoré už nie sú až tak štátne, ale súkromné. Nájomné 2-izbového bytu už nestálo 200 eur, ale v závislosti od regiónu od 271 eur (Prešovský kraj) do 455 eur (Bratislavský kraj). To by bolo stále ešte dobré, len Holého príklad s 2-izbovým bytom v Bratislave za 455 eur mal vážnu trhlinu. Podpredseda vlády na obrázku neukázal, že štát ráta aj s príspevkom zamestnávateľa, ktorý svojmu zamestnancovi s nájmom vraj pomôže.

Príspevok môže byť 4 eur za m2, maximálne 360 eur. Pri Holého prezentovanom byte o rozlohe 48 m2 teda byt stojí 647 eur mesačne. Odborníci na reality sa ale zhodujú, že bez dotácie od zamestnávateľa ide vlastne o štandardný komerčný nájom. „Očakával som oveľa väčšiu atraktivitu cien pre bežných ľudí. Nie aby tam bol rozdiel v malých percentách oproti komerčnému nájmu. Zavádzajúce v grafoch je to, že nájomné, ktoré tam je uvádzané, je už po odpočte príspevku od zamestnávateľa, ktorý môže byť do 360 eur na byt,“ povedal pre TA3 analytik Národnej asociácie realitných kancelárií Martin Lazík s tým, že zamestnávateľ nemá príliš veľkú motiváciu doplácať nájomné.

Podobné je to so všetkými číslami z veľkej mapy nájomného, ktorú Kollár s Holým predstavili. Ľuďom ktorí bývajú v komerčnom podnájme sa teda možno sťahovať ani neoplatí. Je totiž málo pravdepodobné, že učiteľkám alebo zdravotným sestrám bude zriaďovateľ školy, škôlky, polikliniky, alebo nemocnice doplácať na bývanie. Podobne to platí pre predavačky, školníkov, alebo akýchkoľvek zamestnancov malých firiem. Napríklad zriaďovateľom škôl sú v drvivej väčšine mestá a obce, ktoré peňazí na rozdávanie nemajú.

