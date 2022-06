Rozhovor, ktorý manželka ministra financií Pavlína Matovičová poskytla týždenníku Šarm, vzbudil obrovský ohlas na celom Slovensku. Najmä výrok venovaný prezidentke o tom, že žena by sa nemala do všetkého miešať. Zareagovať na tieto slová sa rozhodli mnohé ženy, na čele s našimi političkami. Niektoré z nich sú z Matovičovej manželky pohoršené, iné pre ňu majú pochopenie.

„Možno len, že žena sa nemusí do všetkého miešať a niekedy je mlčanie zlatom a za dobré veci treba bojovať." Týmito slovami odpovedala manželka Igora Matoviča pre Šarm na otázku, čo by prezidentke Zuzane Čaputovej odkázala ako žena – žene.

Výroku sa okamžite chytila značná časť spoločnosti a neunikol ani našim političkám. Ako prvá ho okomentovala niekdajšia saskárka Lucia Ďuriš Nicholsonová. „Prečítala som si odkaz pani Matovičovej pre našu prezidentku. S tým posledným sa stotožňujem, za dobré veci treba bojovať. No ja si myslím, milá Pavlínka, že je dobré, keď sa ženy miešajú do všeličoho. Od istého času máme také isté práva ako muži. A možno, že aj vy by ste sa mohli zastarať a stiahnuť toho vášho Igora späť do kuchyne, pretože v politike ho už naozaj nikto nechce. Veľmi veľa dobrým veciam by ste týmto pomohli," odkázala na sociálnej sieti.

Nakoľko polemika rovnoprávnosti mužov a žien rezonuje v slovenskej spoločnosti už roky, denník Plus JEDEN DEŇ zaujímal postoj aj ostatných vysokopostavených političiek. „Ústava Slovenskej republiky definuje práva a povinnosti najvyššieho ústavného činiteľa. Je úlohou prezidentky/prezidenta ‚bojovať’ za ústavou garantované práva. Aj rovnosti žien. Odporúčala by rovnaké aj mužovi - prezidentovi či premiérovi, napríklad aj vlastnému?“ostro zareagovala niekdajšia premiérka a sociologička Iveta Radičová. Koaličná poslankyňa z klubu SaS, Vladimíra Marcinková, označila výrok za nevhodný. „A okrem tohto jedného, tam bolo viacero ďalších, ktoré mohli nielen ženy, ale aj iné skupiny ľudí zraniť a degradovať," uviedla.

