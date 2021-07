Reforma súdnej mapy vyvoláva od začiatku množstvo emócií, no až predseda Najvyššieho súdu (NS) Ján Šikuta (60) teraz poukázal na kardinálny problém. Podľa neho je ohrozený prístup občanov k spravodlivosti! Až tak čierne to nevidí ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (46), pre ktorú je teraz prioritou rozbeh Najvyššieho správneho súdu (NSS).

Jedným z najzásadnejších bodov reformy je vytvorenie NSS. Šikutovi sa nepozdáva, že jeho zriadenie zasahuje do rozpočtu NS. „Nie je fér, že spúšťanie NSS likviduje NS, čím štát priamo ohrozuje prístup občana k spravodlivosti,“ povedal Šikuta. Problémom podľa neho je, že z NS odíde na NSS 9 sudcov, no z ich rozpočtu majú odísť financie zodpovedajúce 30 sudcom: „Nie je nijakým spôsobom zohľadnené, že na NS zostane 11 sudcov špecialistov na správne právo.“

Najvyšší súd sa podľa jeho predsedu dostáva týmto do vážnych finančných problémov. Kolíková však poukazuje na fakt, že na rozbeh NSS sú financie potrebné: „Vytvorenie novej inštitúcie znamená, že je potrebné, aby NSS čo najskôr vôbec získal finančné prostriedky na rozbeh svojej činnosti.“ Ministerka je presvedčená, že NSS by mal dostať rozpočet na 30 sudcov, pretože ak ich aj hneď toľko nebude, tak ten chýbajúci počet by mohol nahradiť zvýšením počtu odborného personálu.

Mária Kolíková predstavila návrh novej súdnej mapy, s ktorým majú však viacerí sudcovia problém. Zdroj: Jakub Kotian

Vedenie Najvyššieho súdu však apeluje na vládu, aby situáciu, na ktorú vraj dopláca NS, nebrala na ľahkú váhu. Justícia vraj nedosiahne potrebnú mieru očisty a obnovy bez toho, aby jej vrcholná inštitúcia nebola schopná základného chodu. „Je kľúčové, aby NS dostal dostatok finančných prostriedkov, aby mohol svoju činnosť vykonávať s dostatočným počtom sudcov,“ povedala ministerka Kolíková s tým, že podľa nej je počet sudcov možno nadhodnotený. „NS sa postupne dostane k optimálnemu počtu sudcov, ktorý potrebuje na svoj výkon,“ dodala ministerka. Dovtedy je vraj dôležité, aby jej rezort spoločne s ministerstvom financií (MF) zabezpečil chod NS. MF na naše otázky nereagovalo, na rozdiel od Slovenskej advokátskej komory.