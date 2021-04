Naša vláda reagovala na udalosti v Čechách v súvislosti s výbuchom muničných skladov, do ktorého údajne mohli byť zapojení ruskí agenti, vyhostením ruských diplomatov. Výrazné gesto solidarity k republike, sktorou sme v spoločnom „manželstve” strávili takmer 70 rokov zrejme prekvapilo aj českého premiéra Andreja Babiša (66). „Veľmi ďakujeme. Veľmi si vážim toto obrovské gesto a postoj Slovenskej republiky,” odkázal.

Kým rázny postoj česko-slovenské vzťahy utužil, „kamarátstvo” s Ruskou federáciou na čas ochladne, čo si pravdepodobne uvedomuje aj minister Korčok. „Konali sme rozvážne, zodpovedne a aj solidárne s Českom. Som si plne vedomý toho, že mnohí naši občania veľmi citlivo vnímajú dosah nášho rozhodnutia na vzťahy s Ruskom. Ubezpečujem, že naším cieľom je, napriek odlišným názorom na mnohé otázky, vzájomný rešpekt," napísal na sociálnej sieti.

Exminister zahraničných vecí Eduard Kukan (81) vysvetľuje, že postup Slovenska odráža trendy v medzinárodných vzťahoch, keď si členské štáty EÚ či NATO navzájom vyjadrujú solidaritu. „Priznám sa, že nemám s týmto krokom problém, no myslím si, že by postačilo vyhostenie jedného diplomata,” uviedol. „Rovnako ako teraz, by sme tým vyjadrili jasný postoj Slovenska a myslím, že nebolo nutné pristúpiť k až tak razantnému kroku," dodal. Kukan záverom pripomenul, že Rusko je dôležitým hráčom na medzinárodnej scéne.

Eduard Kukan - exminister zahraničných vecí Slovenskej republiky Zdroj: Picasa

Dlhodobé obchodné či diplomatické vzťahy medzi Slovenskom a Ruskom by sa však podľa exministra narušiť nemali. Ďalší z Korčokových predchodcov Milan Kňažko (75) hovorí o jasnom postoji republiky. „Myslím si, že to nie je neprimeraná reakcia. Slovensko dalo najavo, s kým solidarizuje a kam patrí,” povedal. "Nehnevajte sa, no keďže som jedným z oficiálnych predstaviteľov EÚ, moje vyjadrenia by mohli byť vnímané, ako vyjadrenia za úniu.S ohľadom na tento fakt, danú situáciu komentovať nebudem," odkázal tretí z bývalých šéfov rezortu, Miroslav Lajčák (58).

Z pohľadu ruskej strany sú obvinenia proti pracovníkom Veľvyslanectva Ruskej federácie v Slovenskej republike z akejkoľvek nezákonnej činnosti neopodstatnené. „Rozhodnutie slovenskej vlády sa dá ťažko pokladať za niečo iné ako za krok, ktorý je v rozpore s historicky dobrými vzťahmi medzi národmi našich krajín. Ruská strana si vyhradzuje právo primerane reagovať na postup slovenských vládnych orgánov, o ktorom budú v krátkom čase informované," odkázala tlačová služba ruského veľvyslanectva na Slovensku.